L’inverno è ormai entrato nel vivo e il cavolfiore è da sempre il protagonista indiscusso di questa stagione. Delizioso e ricco di vitamine e proteine è un ortaggio perfetto per essere preparato in tantissimi modi diversi. Chi ama cucinare non avrà che l’imbarazzo della scelta, preparare ricette squisite, semplici e veloci sarà davvero un gioco da ragazzi.

Anche durante le festività di Natale sarà possibile sostituire i classici piatti con qualcosa a base di cavolfiore.

Un menù alternativo ma gustoso che riuscirà a soddisfare sia i piccoli che i grandi. Infatti, solitamente questo ortaggio piace molto anche ai bambini.

Tra le ricette facilissime ma deliziose da preparare ci sono le frittelle di cavolfiore, deliziose e incredibilmente buone. Si consiglia anche di provare le bistecche di cavolfiore, ottime per chi ama le spezie e il cavolfiore bollito.

Ingredienti:

1 cavolfiore;

300 grammi di farina;

250 ml di acqua;

2 cucchiai di parmigiano;

1 uovo;

olio di semi di girasoli;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Basta ricette noiose ecco come cucinare il cavolfiore durante le festività proprio come lo facevano le nonne

Prima di iniziare la preparazione di questo piatto sarà necessario lavare e pulire il cavolfiore. Eliminare tutte le tracce di terra e impurità sarà molto importante per la nostra salute. In seguito procedere cuocendo a vapore il cavolfiore per circa una ventina di minuti per poi scolare.

Prendere una ciotola e mischiare insieme la farina, il parmigiano, l’uovo, il sale, il pepe e l’acqua per ottenere un composto omogeneo.

Suddividere il cavolfiore bollito in cime e immergerle singolarmente nel composto di farina e parmigiano.

Prendere una padella dai bordi alti e scaldare dell’olio di semi di girasole che servirà per cuocere le cime di cavolfiore.

Saranno pronte in pochi minuti, si capirà che sono pronte per via della loro doratura incredibile.

Prima di servire il cavolfiore preparato in questo modo si potrà assorbire l’olio in eccesso utilizzando un pezzo di carta.

Queste frittelle di cavolfiore dovranno essere consumate ancora calde, meglio in giornata.

Infatti non si conserverà a lungo e tenderà a diventare spugnoso con il passare del tempo.

Alternative

Il parmigiano potrà essere sostituito con il pecorino nel caso si preferisca il gusto forte di questo ultimo.

Tuttavia, nel caso in cui si dovesse scegliere il pecorino meglio limitare l’utilizzo di sale dal momento che il formaggio ha già un gusto deciso.

Le cimette, poi, potranno anche essere cotte al vapore se non si ha abbastanza tempo per lessare. Utilizzando il vapore, infatti, in una decina di minuti saranno pronte.

Quindi non ci sono più scuse, basta ricette noiose ecco come cucinare il cavolfiore durante le festività proprio come lo facevano le nonne.