Basta regalare rose perché se vogliamo stupire il partner a San Valentino dobbiamo scegliere questi fiori

Le rose sono da sempre un grandissimo simbolo d’amore. Il messaggio di sentimento e di passione che le persone si scambiano con le rose ha una storia molto antica. Affonda le sue radici nella cultura classica ed in particolare nel mondo greco e romano.

In special modo, gli antichi associavano questo fiore al mito di Adone e Afrodite. La Dea si era perdutamente innamorata del bel cacciatore, ma in un momento di estrema difficoltà nella caccia Adone rischia la vita a causa di un cinghiale. La Dea non riesce a salvarlo e nel luogo in cui muore sbocciano moltissime rose. Zeus, commosso dal sentimento dei due permette ad Adone di vivere qualche mese all’anno nel mondo dei vivi, permettendo così agli innamorati di incontrarsi e di amarsi.

La rosa, dunque, da almeno due millenni, è associata all’amore, ma non dobbiamo dimenticarci che esistono anche molti alti fiori che possiamo regalare al partner per San Valentino. Infatti, basta regalare rose, perché se vogliamo stupire la persona amata, dobbiamo puntare sulla fantasia.

Tulipani, garofani e camelie

Un altro bellissimo fiore che simboleggia l’amore è sicuramente il tulipano. In molti lo considerano il fiore più vicino alla rosa che esista e simboleggia la purezza del sentimento amoroso.

In particolare, a San Valentino dovremmo scegliere un tulipano rosso, che è quello ideale per dichiarare il nostro sentimento.

Se ne scegliamo uno violetto, il messaggio che vogliamo dare è legato all’amore nobile e modesto. Se siamo giovanissimi, invece, possiamo scegliere un tulipano giallo, che infatti significa un amore più spensierato e creativo.

In alternativa ai tulipani, possiamo sicuramente pensare ai garofani. Anche in questo caso il colore si lega ad un significato ben preciso e dobbiamo quindi scegliere attentamente quale tipologia regalare.

Il garofano bianco è legato all’idea di un amore fedele, quello rosa a un sentimento di tenerezza e affetto e quello rosso, invece, alla passione dell’amore.

D’altra parte, se viviamo un amore maturo di diversi decenni, potremmo pensare alle camelie. Infatti, amarsi anche a 60 o 70 anni è una bellissima opportunità che la vita ci regala e la camelia rappresenta a pieno questa possibilità.

Troviamo sempre nella versione rossa il simbolo d’amore, mentre nella camelia rosa si nasconde un messaggio di nostalgia. La camelia bianca ci dice invece che il nostro amore è particolarmente delicato e affettuoso.

Infine, regalare un non ti scordar di me è un grande messaggio di tenerezza, che racchiude la paura dell’abbandono e della solitudine.

