I mirtilli sono un frutto fresco e leggero da mangiare anche durante le giornate estive. Dai tantissimi benefici, è importante includerli nella propria dieta. Contengono pochi grassi e vengono considerati tra i cibi sazianti e superfood. E sono utilissimi, nella loro varietà rossa per contrastare la cistite. Quindi, consumarli consapevolmente può avere tanti benefici. Sì, consapevolmente perché l’eccessivo consumo potrebbe causare effetti collaterali.

Le confezioni del supermercato

Ormai sono facilmente reperibili in ogni supermercato. Confezionati solitamente in vaschette di plastica traforate. Che in teoria permettono ai frutti di non deperire velocemente. Ma che in realtà agevolano spesso la formazione di muffa o la maturazione eccessiva del frutto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Basta questo trucco per avere mirtilli sempre buoni e liberi da muffa

Sarà capitato a tutti di ritrovarsi dopo neanche 24 ore con dei mirtilli tutti ammaccati e ammuffiti. Come se non li avessimo appena comprati il giorno precedente. Ecco allora un trucco furbo per far durare più a lungo i nostri mirtilli.

Riempiamo una ciotola con dell’acqua e uno scolapasta. Ora aggiungiamo circa 30 ml di aceto di mele. E mettiamo i mirtilli nello scolapasta che sarà completamente immerso nella ciotola. Lasciamo che i mirtilli stiano in ammollo per una decina di minuti. Dopodiché scoliamoli e passiamoli sotto l’acqua corrente per eliminare eventuali residui di aceto.

Ora riutilizziamo il contenitore di plastica

Ma questa volta riponiamo un foglio di carta assorbente sul fondo e mettiamo sopra di esso i nostri mirtilli. Grazie a questo procedimento, avremo eliminato la muffa che si forma a causa dell’umidità. E i nostri mirtilli dureranno sicuramente più a lungo rispetto a prima.

Ecco qui, basta questo trucco per avere mirtilli sempre buoni e liberi da muffa. Ora possiamo aprire il frigo e fare uno snack salutare ogni volta che vogliamo. Senza preoccuparci di consumare velocemente i mirtilli prima che maturino troppo o che ammuffiscano.

Approfondimento

Scopriamo quanti mirtilli al giorno possiamo mangiare per avere benefici ed evitare effetti collaterali soprattutto a livello addominale.