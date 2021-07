I gerani sono piante molto diffuse nelle nostre case, dai balconi ai giardini. Nella maggior parte dei casi la loro coltivazione è legata al fatto che sono piante rustiche e facili da curare.

Questo nonostante alcuni disturbi che potrebbero colpirli come spiegato in alcuni articoli apparsi precedentemente sulle pagine di ProiezionidiBorsa (consultare qui).

Tuttavia, molte persone coltivano i pelargoni nella convinzione di poter tenere lontano le zanzare dalle proprie abitazioni.

Gerani e zanzare

Frequentemente i gerani vengono pubblicizzati come piante antizanzare. Da questo si capisce come sia entrata nell’immaginario collettivo l’idea della balconata piena di pelargoni per tenere lontani gli insetti.

Come in ogni leggenda anche nel caso dei gerani, esiste una parte di verità.

Infatti, al pari delle piante aromatiche, anche i gerani contengono degli oli essenziali dall’aroma molto intenso che si sprigiona nelle ore più calde della giornata.

La pianta usa questo modo per abbassare la sua temperatura e per proteggersi dal grande caldo.

Purtroppo, il raggio di azione di questi oli è di soli 50 metri. Per questo motivo è molto difficile riuscire a tenere lontane le zanzare da tutto il giardino o balcone.

Quindi, abbiamo capito che i gerani non possono tenere lontane le zanzare in maniera efficace.

Per questo motivo si consiglia di coltivare queste piante solamente per la loro bellezza e non per secondi fini.

Basta questo trucco geniale per allontanare zanzare e scarafaggi da giardino e balcone

Uno dei rimedi veramente efficaci contro le zanzare sono i pipistrelli. Si tratta di animali selvatici protetti dalle L. 157/1992, L. 104/2005, D.P.R. 357/1997 e 120/2003. È, quindi, vietato catturarli, disturbarli, distruggere i loro rifugi.

La presenza di questo animale attorno a casa, anche se può fare impressione o paura, è fondamentale per combattere le zanzare in modo naturale.

La cattiva fama di questo animale, purtroppo, non gli permette di essere compreso e accettato dai più.

I pipistrelli, pur prediligendo falene e scarafaggi, si nutrono anche di zanzare, circa mille a notte.

In molte città si è cominciato a sistemare dei piccoli rifugi per permettere a questi animali di stabilircisi.

In molti, inoltre, hanno deciso di costruire delle vere e proprie bat-box che, con il tempo potrebbero diventare il domicilio id numerosi pipistrelli.

Ecco perché basta questo trucco geniale per allontanare zanzare e scarafaggi da giardino e balcone.

Per ulteriori informazioni su questo animale si consiglia questa lettura.