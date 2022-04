Tra gli ingredienti più comuni nella cucina italiana ci sono certamente le patate. Fritte, bollite, arrostite, in umido o al forno, le patate sono certamente tra le protagoniste della nostra tradizione culinaria. Tra i metodi di preparazione più semplici in assoluto c’è quello di farle bollite. Le patate bollite possono essere consumate così come sono, oppure diventare un ingrediente fondamentale per infinite ricette, dagli gnocchi, alle crocchette, ai purè. C’è però un piccolo problema: spesso le patate bollite non sono affatto semplici da pelare. A volte rimangono attaccati al tubero dei pezzettini di buccia che rendono l’operazione lenta e frustrante. Ma non tutti sanno che in realtà esiste un trucchetto velocissimo per pelare le patate in un attimo, senza residui e senza frustrazioni.

Perché è meglio bollire le patate con la buccia

Ovviamente esiste una soluzione semplice e intuitiva al problema: sbucciare le patate prima di farle bollire. Ma questo metodo ha un inconveniente: se rimuoviamo la buccia prima di gettarle in pentola, le patate possono assorbire molta acqua durante la cottura, come se fossero una spugna. Non sarebbero quindi più adatte ad alcune ricette che richiedono invece un ingrediente più compatto. Ma niente paura: è facilissimo sbucciarle anche una volta cotte con questo metodo.

Basta questo trucchetto semplicissimo per pelare le patate bollite in una sola mossa senza residui e senza fatica

Il trucchetto è davvero molto semplice. Basta immergere le patate bollite in acqua gelata. L’acqua gelata farà staccare la buccia dalla superficie della patata e potremo rimuoverla in una sola mossa senza alcuna fatica e molto velocemente. Per questa operazione, però, l’acqua dev’essere molto fredda. Procuriamoci quindi una ciotola, riempiamola a metà di acqua e aggiungiamo diversi cubetti di ghiaccio. Aspettiamo circa un minuto in modo che l’acqua si raffreddi a dovere e poi immergiamo le nostre patate. Ma c’è anche un secondo stratagemma.

Pratichiamo un taglio circolare e immergiamole in acqua gelata

Basta questo trucchetto semplicissimo per sbucciare subito le patate. Ma ecco un altro consiglio per facilitare ancora di più il distacco della buccia. Pratichiamo un taglio circolare tutto intorno alla parte centrale della patata prima di gettarla in pentola, come se stessimo disegnando una cintura. Così la buccia si staccherà perfettamente in due parti quando immergeremo la patata nell’acqua ghiacciata dopo la cottura. In pochissimi secondi potremo eliminare completamente la buccia, senza perdere tempo e senza frustrazione. Le patate saranno subito pronte per essere utilizzate nelle nostre ricette.

