A chi non è mai capitato qualche piccolo incidente durante l’uso del tostapane? Basta un toast posizionato male per invadere l’interno del tostapane di formaggio fuso, che poi brucerà impestando tutta la casa di puzza di bruciato. Anche innumerevoli briciole rimangono intrappolate tra le griglie del tostapane, con pessimi risultati sulla qualità del nostro pane tostato. Ma esiste in realtà una soluzione semplicissima per pulire l’interno del tostapane. Vediamo quale.

Basta questo trucchetto per rimuovere definitivamente le incrostazioni nel tostapane e dire addio all’odore di bruciato

La prima cosa da fare è assicurarsi che il tostapane sia staccato dalla corrente. Non vogliamo correre nessun rischio in questo senso. Dopo aver staccato la spina, togliamo le gabbiette all’interno del tostapane e laviamole a parte. Basterà del normale detersivo per i piatti e una paglietta metallica per le incrostazioni ostinate. La parte più difficile è ovviamente pulire l’interno del tostapane. Ma niente paura, basta questo trucchetto per rimuovere definitivamente le incrostazioni nel tostapane e dire addio all’odore di bruciato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Prima svuotiamo il cassettino e capovolgiamo il tostapane

Rimuovere le briciole più grosse non è difficile. Apriamo il cassettino raccoglibriciole, svuotiamolo e laviamolo accuratamente. Poi capovolgiamo il tostapane e diamogli dei colpetti per far uscire le briciole incastrate al suo interno.

In questo modo potremo lavorare meglio durante la fase successiva della pulizia. Una volta liberato il tostapane dalle briciole, viene la fase più importante. La rimozione delle incrostazioni.

Muniamoci di spazzolino, aceto e sapone per i piatti

Per pulire alla perfezione l’interno del tostapane esiste un’arma perfetta. Si tratta dello spazzolino da denti. Lo spazzolino infatti riuscirà a raggiungere anche gli anfratti più profondi del tostapane. Muniamoci quindi di spazzolino da denti, e di una ciotola. Nella ciotola mettiamo un bicchiere di acqua, mezzo bicchiere di aceto, e circa un cucchiaino di sapone per i piatti. Utilizzeremo questo composto per pulire il tostapane. Immergiamo quindi lo spazzolino e procediamo alla pulizia interna del tostapane.

Attenzione a non fare questo errore

L’aceto e il sapone per i piatti sono perfetti per eliminare le incrostazioni ostinate dal tostapane. Attenzione però a non fare l’errore di utilizzare troppo prodotto. Lo spazzolino non deve essere completamente saturo, basta che sia umido. Non vogliamo infatti che sul fondo si accumulino delle gocce che poi bruceranno a loro volta.

Quando saremo soddisfatti del risultato, riempiamo una ciotola di semplice acqua, e ripetiamo l’operazione con lo spazzolino, per ‘risciacquare’ l’interno del tostapane.

Avremo un elettrodomestico pulitissimo come appena uscito dal negozio.

Ulteriore consiglio

Un altro incubo delle massaie sono i contenitori di plastica ingialliti. Ma anche in questo caso c’è una soluzione, infatti ecco il trucco per pulire la plastica ingiallita e farla tornare come nuova.