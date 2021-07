Basta questo trattamento consigliato dagli esperti per dire addio alla pancia di troppo

Provare un pizzico di invidia di fronte alle pance piatte degli altri è piuttosto normale, in fondo, chi non vorrebbe un bel fisico scolpito? Per avere la pancia piatta, però, servono un’alimentazione sana e tanta attività fisica e spesso non si riesce a star dietro a tutto. Infatti, con gli impegni di tutti i giorni spesso non si ha il tempo di allenarsi a dovere. Ed anche quando ci si allena, capita di non ottenere i risultati desiderati.

Ma ecco che questo trattamento ci consentirà di dire addio alla pancia.

Basta questo trattamento consigliato dagli esperti per dire addio alla pancia

Premettendo che non esiste una formula magica per dimagrire in pochissimo tempo e senza sforzi, ci sono però dei trattamenti che aiutano. Alcuni trattamenti aiutano a sgonfiare il ventre, senza però agire in alcun modo sul grasso, ottenendo comunque una pancia più piatta.

Invece, con la criolipolisi si riduce localmente il grasso grazie all’uso di temperature molto basse. Questo trattamento di medicina estetica non è invasivo e consiste nel raffreddare in modo mirato le cellule adipose della zona interessata per indurre la lipolisi. Con la lipolisi, ovvero con la morte delle cellule adipose, si ridurrà lo strato adiposo della zona.

Questo trattamento è l’ideale per quando si desidera rimodellare il corpo, “dimagrendo” in modo mirato. Al termine del trattamento, occorrerà attendere circa 2-4 settimane per vedere i risultati.

Inoltre, siccome le cellule di grasso sono più sensibili al freddo rispetto alle altre cellule, questo trattamento colpirà solo le cellule adipose. Per cui, in completa sicurezza sarà possibile perdere grasso senza fatica.

La criolipolisi è perfetta per ridurre il grasso in zone limitate, come ad esempio sulla pancia, o sulle braccia, oppure ancora sulle cosce.

Alcuni consigli per la pancia piatta

Come accennato, a volte basta questo trattamento consigliato dagli esperti per dire addio alla pancia. Per un effetto più duraturo si consigliano:

Un’alimentazione sana: mangiar bene e seguire una dieta ricca di fibre sono aspetti fondamentali per star bene e per avere la pancia piatta;

Attività fisica: come sempre, lo sport è un ottimo alleato per il fisico ed esistono esercizi mirati per la pancia. Ad esempio, il plank, la cyclette e gli addominali sono gli esercizi migliori per ottenere la pancia piatta e tonica.

Creme snellenti: si tratta di prodotti che agiscono riducendo il grasso e gli effetti della cellulite.

Per cui, per ottenere una pancia piatta perfetta per superare alla grande la prova costume, la criolipolisi è un alleato di prima scelta.