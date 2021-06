Prendiamo un alimento ricchissimo di fibre e di vitamina B6, con una concentrazione incredibile di ferro. Addirittura, in una sola porzione, il 30% circa del fabbisogno totale quotidiano. Basta questo solo alimento così eccezionale ma sconosciuto per migliorare l’umore, combattere la pressione alta e rinforzare il cuore. Parliamo del cuore di palma, un alimento naturale originario del Brasile che in Italia è praticamente sconosciuto. Probabilmente perché il suo consumo è anche legato alla polemica ecologica dello sfruttamento del suolo e della deforestazione brasiliana. Ma vediamo coi nostri Esperti le sue virtù.

Buono e saporito ma anche salutare

Il cuore di palma è un alimento dal gusto delicato e assai piacevole. Ma la sua forza oltre che nel sapore sta nei suoi contenuti:

ferro e potassio;

zinco e rame;

calcio;

vitamine B e C.

Una vera e propria miniera di salute.

Attenzione all’acquisto e alle certificazioni

Basta questo solo alimento così eccezionale ma sconosciuto per migliorare l’umore, combattere la pressione alta e rinforzare il cuore. Ma, proprio per la richiesta sui mercati in elevata crescita, dobbiamo cautelarci. Sono infatti sempre di più le aziende sudamericane che immettono sul mercato cuore di palma in confezioni e condizioni igieniche non eccelse. Cosa fare allora per tutelarci?

Innanzitutto, acquistare il prodotto in vetro, così da vederne la freschezza.

Quindi, controllare sull’etichetta: tipologia di pianta, lotto e data di scadenza, dati del produttore, ingredienti e autorizzazione del Ministero della Salute.

Tutte le qualità racchiuse in un unico alimento

Capita davvero raramente di vedere così tanti nutrienti concentrati in un unico prodotto. E, allo stesso modo, di ricavare quindi tutta una serie di benefici per il nostro organismo. Il cuore di palma è inserito infatti molte diete, grazie alle sue poche calorie. Dicevamo poi che contiene da solo un terzo della quantità di ferro che il nostro fisico richiede quotidianamente. Ma, le fibre contenute sono fondamentali anche nel controllo del diabete e della pressione del sangue.

