Sono ormai lontani i tempi del primo lockdown, quando tutti, o quasi, abbiamo deciso di trasformarci in panificatori, più o meno esperti. Immortalate da tutto il mondo, le ricette hanno girato i social in lungo e in largo.

La cucina è stata una delle poche certezze dell’era Covid 19. Un amore che per molti è sbocciato proprio in quarantena.

Nonostante le campagne vaccinali in atto, è ancora tempo di stare a casa. Dunque, perché non sfruttare il tempo libero per preparare pane e pizze da leccarsi i baffi? Magari affinando quelle tecniche apprese nel primo lockdown?

A tal proposito, la Redazione ha scovato un trucco davvero utile per una lievitazione a dir poco perfetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Prima di entrare nel dettaglio, si consiglia: “Come guadagnare punti in cucina realizzando pane e pizza perfetti grazie a questo ingrediente segreto”, consultabile cliccando QUI.

Per scoprire, invece, la mossa vincente ma che non tutti conoscono per il pane fatto in casa più soffice di sempre, si consiglia di leggere questo articolo.

Ed ora, dedichiamoci al piccolo segreto di cucina che ci farà fare un figurone in cucina.

Basta questo semplice trucchetto per stupire tutti portando in tavola pane e pizza dalla lievitazione perfetta, consigliatissimo!

Come capire se l’impasto preparato e lasciato da parte per la lievitazione è pronto per essere lavorato e cotto?

Ebbene, basterà staccare un piccolo pezzo di composto ed arrotolarlo con le mani fino a formare una sfera, dalla grandezza di una noce.

Riempire un bicchiere con dell’acqua a temperatura ambiente e adagiare la pallina di impasto nell’acqua.

La sfera cadrà sulla base del bicchiere per colpa del suo peso ma basterà aspettare che la pallina di pasta salga a galla per capire che tutto l’impasto è pronto per essere cotto.

Con questo semplicissimo trucco, il processo di lievitazione del pane o delle pizze sarà davvero perfetta!

Se “Basta questo semplice trucchetto per stupire tutti portando in tavola pane e pizza dalla lievitazione perfetta, consigliatissimo!” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “È incredibile ma non butteremo mai più il pane raffermo dopo aver scoperto questi 4 semplici ed efficacissimi rimedi della nonna”.