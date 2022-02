Nel mondo di oggi buona parte della nostra vita sociale avviene online. Usiamo i social per tenerci in contatto con amici e parenti, per leggere le ultime notizie, per imparare nuovi hobby, per studiare e per mille altre cose. È naturale, quindi, che anche la nostra vita romantica si sia spostata in buona parte online. Ormai internet pullula di servizi che ci promettono di aiutarci a trovare la nostra anima gemella. Dalle app come Tinder o Bumble, fino ai forum o ai gruppi chat. Ma purtroppo, come sappiamo, su internet è troppo semplice fingere di essere quello che non siamo. Come possiamo smascherare i truffatori e assicurarci che la persona con cui stiamo parlando sia veramente chi dice di essere e che appaia nella realtà proprio come in foto? Esiste un semplice trucchetto per scoprirlo.

Molti truffatori utilizzano delle immagini false per mascherare la propria identità

Sono diversi i motivi per cui alcuni malintenzionati fingono di essere persone che non sono online. Questo comportamento si chiama catfishing, cioè attirare l’attenzione di una persona facendole credere di essere qualcun altro. Ma esiste un trucco per smascherare i truffatori in maniera semplice e veloce.

Basta questo semplice trucchetto di Google per capire se la nostra nuova fiamma online è veramente come in foto o no

Di quale trucchetto stiamo parlando? Semplice: si tratta di una funzione di Google purtroppo ancora poco conosciuta. Parliamo della ricerca per immagini. La ricerca per immagini ci permette appunto di fare una ricerca su Google a partire da un’immagine, scoprendone l’origine. Questa funzione può aiutarci a smascherare i truffatori.

Possiamo scoprire se l’immagine è autentica oppure no

Basta questo semplice trucchetto di Google per capire se abbiamo a che fare con un truffatore. Se la persona con cui stiamo parlando ha delle immagini nel proprio profilo, basta fare così: clicchiamo con il tasto destro del mouse sull’immagine, e poi selezioniamo “cerca con Google Lens”. In questo modo potremo vedere facilmente se in giro per internet ci sono delle copie di quell’immagine e se è un’immagine stock che è stata utilizzata molte volte. Se scopriamo ad esempio che la foto che abbiamo cercato ritrae in realtà una modella norvegese o un attore messicano e non la persona con cui stiamo parlando, evidentemente c’è qualcosa che non va. Scopriremo subito se la nostra nuova fiamma ci sta mentendo. Se ci troviamo di fronte a un truffatore, non diamogli assolutamente alcun dato personale e segnaliamo subito il profilo sulla piattaforma che stiamo utilizzando.

