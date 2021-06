La nostra casa è il nostro regno e ci teniamo a curarla al massimo. Facciamo attenzione all’arredamento e a scegliere i migliori elettrodomestici.

Utilizziamo prodotti specifici per pulirla e farla risplendere. E a volte dobbiamo rivolgerci ad uno specialista se qualcosa si rompe.

Se per gli elettrodomestici possiamo fare poco, possiamo sicuramente intervenire in caso di lavandino o tubo di scarico intasato.

Come fare per agire al meglio? Nessun problema, la soluzione è più facile del previsto.

Davvero incredibile ma basta questo semplice oggetto economico per garantire lunga vita al nostro lavandino

È sicuramente capitato a tutti noi di notare il lavandino o lo scarico della doccia intasati. Un po’ per l’accumulo di capelli o per prodotti che utilizziamo, molto spesso lo scarico non riesce a lavorare al meglio.

Ma questo succede spesso anche con il lavandino della cucina. Il cibo si accumula e poco per volta va ad intasare tutto.

Come fare per evitare questo problema? Dobbiamo per forza utilizzare prodotti specifici che potrebbero però corrodere troppo i nostri tubi?

In pochi sanno che la soluzione c’è ed è uno dei più classici rimedi della nonna. Stiamo parlando dello sturalavandino.

Questo pratico oggetto è composto da un manico di legno ed una ventosa. Ci basterà posizionarlo sul bordo della tubatura di scarico e coprire la ventosa con sufficiente acqua.

A questo punto non dovremo far altro che premere la ventosa verso il basso e ripetere questa azione più volte e velocemente.

Quando la ventosa si staccherà da sola vorrà dire che il tubo è stato sturato alla perfezione.

È davvero incredibile ma basta questo semplice oggetto economico per garantire lunga vita al nostro lavandino.

Ricordiamoci di compiere quest’azione almeno una volta ogni 10 giorni o tutte le volte che notiamo l’accumularsi dell’acqua. Così facendo il nostro lavandino sarà sempre pulito.

Un altro trucco geniale

Se non vogliamo rischiare che il tubo di scarico si otturi, potremo acquistare una griglia cattura cibo.

Questa piccola griglia è fatta su misura per l’apertura in cui inseriamo il tappo nel nostro lavandino. È acquistabile in ferramenta e si adatta perfettamente a qualsiasi lavandino. Da quello della cucina a quello del bagno, senza dimenticare lo scarico della doccia.

Grazie a questa griglia riusciremo a catturare residui di cibo o capelli ed il nostro lavandino non si intaserà più.

Ecco come prenderci cura della nostra casa. Ora è pronta per risplendere nella sua perfezione.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.