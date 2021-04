Sempre più persone si riscoprono all’improvviso allergiche. Esistono diversi tipi di allergie da quelle alimentari a quelle causate da allergeni esterni. Come pollini, polvere, insetti o peli degli animali.

Per alleviare i sintomi delle allergie bisogna conoscere gli allergeni. Ossia i fattori specifici che scatenano l’allergia.

Alcune reazioni allergiche si manifestano con banali pruriti e irritazioni. Altre, invece, si manifestano in maniera molto severa. Anche con shock anafilattici che nei casi più gravi possono portare anche alla morte.

Per cui è importante non sottovalutare mai i campanelli d’allarme che il nostro corpo in alcuni casi ci comunica. E soprattutto, quando vi è o una predisposizione familiare o un’esposizione costante a sostanze allergizzanti, è bene affidarsi sempre a un esperto allergologo tutelando così la propria salute.

Tra le allergie più comuni c’è quella agli orecchini. Moltissime persone hanno problemi di allergia, specialmente con gli orecchini.

Questo problema spesso si presenta quando si indossano orecchini creati con metalli di scarsa qualità. Presenti in orecchini piuttosto economici.

Quest’oggi, con il Team di ProiezionidiBorsa, spiegheremo ai Lettori che basta questo prodotto che abbiamo tutti in casa per dire addio a quella fastidiosissima allergia agli orecchini.

Spesso orecchini, perni o monachelle che non sono di argento, titanio o acciaio chirurgico, o comunque in materiali anallergici, a contatto con la pelle, portano problemi di allergia.

Quando le irritazioni sono importanti è consigliabile contattare sempre il proprio medico.

Quando, invece, si tratta di una leggera irritazione tipica dell’orecchino più economico ma al tempo stesso perfetto al nostro look, si può utilizzare un trucchetto.

Basta semplicemente utilizzare questo prodotto che tutti abbiamo in casa. Ossia lo smalto.

Lo smalto trasparente, oppure il top coat, che di regola usiamo per le unghie, diventerà il nostro alleato nel combattere l’allergia agli orecchini.

Con cadenza settimanale non dobbiamo fare altro che passare con il pennellino dello smalto lo smalto stesso sull’orecchino prima di inserirlo nel buco dell’orecchio.

Così facendo isoleremo il metallo dal contatto con la pelle. E potremmo indossare per più tempo i nostri orecchini, anche se non preziosi.

Stessa cosa sulle chiusure. Attenzione, però, se si è soggetti particolarmente allergici potrebbe dar fastidio anche lo stesso smalto.

