Gli sprechi d’acqua sono costosi e inutili. In molte case non si ha la percezione dello spreco e delle soluzioni possibili per tagliare la bolletta idrica. Tuttavia per risolvere questo problema abbiamo alcuni preziosi alleati. Basta questo piccolo oggetto per cambiare una pessima abitudine che tutti noi abbiamo in bagno. Conosciamolo meglio con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

L’enorme spreco quotidiano che pesa sulle bollette

Il 95% dei consumi idrici in casa è legato all’igiene personale e alle pulizie. Questo dato deve far riflettere sull’importanza di assumere comportamenti virtuosi in campo idrico, durante i più elementari gesti quotidiani.

Un rubinetto aperto alla massima potenza eroga anche 12 litri d’acqua al minuto. Se laviamo i denti lasciando scorrere l’acqua, consumiamo 30 litri in un momento ma se lasciamo il rubinetto aperto durante la rasatura, se ne vanno via ben 70 litri.

Una doccia di 10 minuti, che ci lascia anche la pelle troppo asciutta, richiede 120 litri d’acqua. E naturalmente poi si pagano anche il gas o la corrente per scaldarla.

Perché dobbiamo cambiare gli aeratori

Alleati nell’uso regolato di acqua, gli aeratori sono piccoli dispositivi che si applicano alla bocca di ogni tipo di rubinetto, e per questa loro funzione sono denominati anche economizzatori d’acqua. Riducono il flusso d’acqua nel rubinetto e quindi permettono di consumarne meno, contenendo gli sprechi.

Alcuni riduttori di portata possono limitare l’erogazione d’acqua del 50%, fino a 6 litri al minuto. In questo modo, senza rinunciare al confort e all’acqua calda, si risparmiano energie e si abbattono le emissioni di CO2. Gli aeratori sono in grado di miscelare all’acqua una giusta quantità d’aria, generando un getto pieno, senza spruzzi e confortevole.

Esistono vari modelli fra i quali scegliere. Ce ne sono con limitatori di flusso e con regolatore di portata incorporato.

I primi riducono il flusso dell’acqua a un valore ottimale, in modo da corrispondere a un livello di pressione definito. Gli altri, grazie al regolatore di portata incorporato, erogano un volume d’acqua costante. E ciò a prescindere dalla pressione.

All’aeratore d’avanguardia, possiamo abbinare miscelatori modernissimi. Per esempio, con una canna di soli 10 millimetri che limita la portata d’acqua, con finiture al nickel spazzolato e manopole in legno.