Cucinare non vuol dire solamente accendere i fornelli e mettere a cuocere degli alimenti per poi portarli in tavola. Molto spesso infatti non sono tanto questi i passaggi a determinare la bontà del piatto, quanto piuttosto quelli che precedono il momento dell’accensione del piano cottura. Ma vediamo di capire meglio di cosa stiamo parlando. Infatti tra poco scopriremo in che modo basta questo piccolissimo errore per sbagliare a pulire le vongole e ritrovarsele più sporche di prima.

La pericolosa distrazione

Difatti oggi andremo a parlare di uno degli step più importanti in cucina, ovvero la pulizia degli alimenti. Soprattutto poi nella stagione in cui ci troviamo questo passaggio assume un’importanza ancora più fondamentale. Proprio perché la maggior parte degli alimenti che in questo periodo vedono il loro massimo consumo necessitano di un’attenta pulizia. Che, per quanto possa essere noiosa, dobbiamo fare senza distrarci. Perché, come vedremo, le disattenzioni potrebbero rivelarsi cruciali. Infatti ecco perché basta questo piccolissimo errore per sbagliare a pulire le vongole e ritrovarsele più sporche di prima.

La fastidiosissima sabbia

Da questo mese entriamo a tutti gli effetti nella stagione ideale per mangiare le deliziose vongole. Certo, siamo abituati a consumarle tutto l’anno ma, come diciamo spesso, assaggiare un alimento nel suo periodo migliore è sempre un’esperienza più appagante. Come sappiamo bene per inserirle nelle ricette bisogna spurgarle. Ovvero eliminare residui di sabbia e altre componenti che ovviamente nessuno ha voglia di ritrovarsi nel piatto. Per far ciò però in molti, nel momento in cui le inseriscono nella pentola o nel recipiente per poi andarle a lavare, non tengono conto di un particolare. Ovvero il fatto che le vongole, mentre le laviamo, non devono mai toccare il fondo del recipiente in cui sono.

Questo perché, altrimenti, tutte le componenti che tireranno fuori e che si depositeranno sul fondo, andranno nuovamente al loro interno. Quindi non faremo altro che peggiorare la situazione, andando a pulire le vongole in cima alla pentola ma continuando a sporcare quelle che si trovano sul fondo. Ed è proprio per questo che i più esperti sanno che durante il lavaggio le vongole devono essere inserite in uno scolapasta prima di metterle nel contenitore. O, in alternativa, bisogna posizionare un piatto al contrario sul fondo della pentola o del recipiente, evitando in questo modo che nessun mollusco tocchi mai la base. Ecco dunque il motivo per cui basta questo piccolissimo errore per sbagliare a pulire le vongole e ritrovarsele più sporche di prima.