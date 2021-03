La maggior parte di noi quando mangia questo prodotto ha l’abitudine di buttarne successivamente la buccia.

Stiamo per scoprire che basta questo incredibile prodotto che tutti abbiamo in casa per nutrire la pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Stiamo parlando della buccia della banana.

Le proprietà della buccia di banana

Non tutti sanno che la buccia di banana è ricca di potassio, magnesio, ferro, vitamina A, vitamina B e vitamina E.

Proprio per questa ragione rigenera le cellule della nostra pelle facendola apparire più sana.

Infatti, per tutte quelle persone che lottano con l’età, e di conseguenza con l’invecchiamento, è in grado di prevenire le rughe.

Basterà tagliare la buccia della banana a tocchetti e posizionarli sul nostro viso, lasciandoli in posa per circa venti minuti per vederne i risultati.

Per chi, poi, ha problemi di acne si può preparare un composto da lasciare in posa per tutta la notte e risciacquare al mattino seguente.

Basterà mescolare la parte interna delle bucce con qualche goccia di succo di limone.

In fondo, preparare una maschera con le bucce di banana, così da donare alla nostra pelle un aspetto vigoroso è più, facile di quanto si possa pensare.

Problemi di pelle secca

Per problemi di pelle secca, prendiamo la buccia di banana, un cucchiaio di bicarbonato, un po’ d’acqua e frulliamo il composto.

Applichiamo la maschera appena composta sulla pelle. Lasciamo riposare il tutto finché vedremo che inizierà a seccarsi.

A questo punto, risciacquiamo con acqua tiepida e, infine, applichiamo una crema idratante: la nostra pelle sarà come nuova.

Insieme a un cucchiaio di yogurt magro

Per chi vuole una pelle dall’aspetto ancora più luminoso potrà frullare mezza banana con la buccia. Dopodiché sarà sufficiente aggiungere un cucchiaio di yogurt magro: il che donerà ancora più morbidezza.

Lasciare la maschera in posa almeno circa quindici minuti e infine risciacquare il tutto: la nostra pelle sarà pronta.

Dunque, come avevamo anticipato, basta questo incredibile prodotto che tutti abbiamo in casa per nutrire la pelle.