Gli oggetti in cuoio sono molto belli sia da vedere che da toccare. Per questo andrebbero tenuti sempre in ordine. A volte, però, può capitare che ci finisca qualche macchia che non sappiamo come togliere senza fare ulteriori danni.

Come soluzione semplice e veloce al problema possiamo utilizzare un unico rimedio molto facile da trovare e di un’efficacia senza paragoni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Non tutti sanno che basta questo formidabile prodotto di bellezza per avere borse, cinture e divani in cuoio puliti e splendenti in un attimo. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco l’ingrediente che salva il cuoio

Per levare ogni macchia dalle superfici in cuoio dovremo utilizzare del semplicissimo olio di ricino. Lo si trova in farmacia, erboristeria o al supermercato.

È un prodotto che di solito viene impiegato per la cura del corpo. Ad esempio, per ridare lucentezza ai capelli o per aumentare il volume delle ciglia.

In pochi avrebbero però immaginato che potesse rivelarsi fondamentale anche per questo scopo. Infatti, non tutti sanno che basta questo formidabile prodotto di bellezza per avere borse, cinture e divani in cuoio puliti e splendenti in un attimo. Ecco come utilizzarlo.

La miscela anti-macchie

Si mescola un cucchiaio di olio di ricino con uno di alcol denaturato. Quindi si versa la soluzione in un piccolo contenitore, come un flaconcino. Infine s’imbeve un panno morbido e si strofina con delicatezza nel punto macchiato.

Si lascia passare un giorno, poi si impregna nuovamente il panno morbido con poche gocce di olio di ricino e si usa per lucidare il tessuto. I nostri oggetti in cuoio dovrebbero tornare come nuovi e lucenti in poco tempo.

Un metodo alternativo per lucidare il cuoio

Per far tornare il cuoio di nuovo lucido e brillante si potrebbe utilizzare un’alternativa all’olio di ricino. Non toglierà le macchie, ma lo farà risplendere come non mai. Parliamo della vaselina.

In questo caso è sufficiente versarne un po’ sul panno e passare per bene tutta la superficie da revitalizzare. In men che non si dica dovremmo riuscire a vedere i primi risultati!