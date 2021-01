Si chiama ring light ed è l’anello luminoso perfetto per make up e video. Si tratta di anelli dotati d’illuminazione a led, tanto utilizzati per catalizzare l’attenzione dello spettatore del video. Sono anche un validissimo strumento per truccarsi meglio, illuminando i tratti caratteristici del volto. Basta questo anello per apparire più belle in video e durante il make up.

Cosa sono le lampade anulari

La ring light è un anello luminoso solitamente dotato di un treppiedi e di un porta fotocamera o cellulare. Il motivo è dovuto al fatto che le lampade naturali sono strumenti che forniscono un grande aiuto quando si registrano video, specie di make up. Nell’occhio della persona illuminata appare, in video, un cerchio luminoso, che corona la pupilla e catalizza l’attenzione.

Sul mercato ne esistono tantissimi e le spese non sono per nulla eccessive. I benefici, invece, sono realmente tanti sia durante le videochiamate o la registrazione dei video, che durante la realizzazione di un make up.

Il meccanismo di funzionamento

Basta questo anello per apparire più belle in video e durante il make up. Ma come funzionano le ring light? Il cerchio luminoso a led presenta solitamente tre tipologie di luci: calda, fredda e naturale. Un pulsante (solitamente collegato attraverso il Bluetooth allo Smartphone) consente di scattare foto a distanza.

Una pulsantiera collocata lungo il filo di alimentazione consente invece di ridurre o aumentare il grado d’illuminazione. Nei modelli più sofisticati, un unico telecomando consente di fare entrambe le cose da una lunga distanza.

I benefici derivanti dal suo utilizzo

Uno dei maggiori benefici di questi anelli luminosi consiste nell’apparire immediatamente più radianti. La ring light spiana le rughe, rinvigorisce il viso e uniforma le imperfezioni della pelle. In ambito televisivo e in quello dello spettacolo è tutto un gioco di luci e le ring light tentano di ricreare questa perfezione in piccolo.

Truccarsi, poi, davanti a una di queste luci permette di vedere bene il make up applicato; è possibile, ad esempio, applicare la giusta quantità d’illuminante o capire dove usare ancora un po’ di correttore. Insomma, per un investimento così irrisorio, la ring light è uno strumento validissimo da possedere.