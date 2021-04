Per dare nuova vita a specchi, candele, portaoggetti o vasi bisogna semplicemente usare un po’ di creatività. Aggiungere piccoli dettagli o cambiare qualche caratteristica permette di avere oggetti nuovi in casa senza spendere quasi nulla. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende dimostrare che basta questo accessorio economico per decorare tanti oggetti di casa e dargli un aspetto fresco e nuovo. Si tratta di piccole palline di legno davvero economiche che è possibile acquistare anche online. Ecco subito come utilizzarle e quali oggetti è possibile impreziosire.

Candele moderne

Basta osservare l’immagine di qualche rivista d’arredo per notare subito la presenza di un oggetto ricorrente. Si tratta di portacandele costituite da tantissime palline della stessa dimensione congiunte tra loro. Il loro prezzo non è proprio indifferente, ma è possibile ricrearne l’aspetto proprio con le palline in legno.

Basterà dipingerle del colore desiderato (la Redazione suggerisce il bianco) e incollarle con la colla a caldo sul barattolo della candela. Una volta accesa piccoli spiragli di luce appariranno tra le giunture e creeranno un’atmosfera davvero suggestiva! Ma poiché basta questo accessorio economico per decorare tanti oggetti di casa e dargli un aspetto fresco e nuovo, ecco altri modi per utilizzarlo.

Specchio

È possibile usare le palline in legno anche per dar vita a una cornice per specchio davvero molto interessante. Suggeriamo di colorare le palline del colore predominante nell’arredo. Volendo è possibile usare anche il colore oro o l’argento, o lasciarle del colore naturale per avere una specchiera nei toni della natura. Basterà applicarle in tondo, tracciando 3 o 4 giri.

Vasi da interno

Queste palline sono perfette anche per ottenere bellissimi vasi da interno. In questo caso consigliamo dapprima di decorare tutta la superficie del vaso. Poi è utile anche applicare 4 bastoncini dritti sull’estremità finale per ottenere piccoli vasi rialzati molto di tendenza negli ultimi tempi.

Appendere i capi

Queste palline sono perfette anche per ricoprire i fili su cui appendere l’asciugano in bagno o come appendiabiti in salotto. Oppure suggeriamo di usarle per bloccare le tende appese.

In tavola

E per la tavola basta impiegare le palline di legno come centrotavola da riempire di fiori oppure come un comodo sottopentola. Il legno è un materiale adatto anche per queste temperature, specie se non è verniciato o trattato.

Per sapere invece quali materiali usare per abbellire le fioriere d’esterno ecco altri utili suggerimenti.