Con l’innalzamento delle temperature durante i mesi estivi, il nostro corpo affronta un aumento della sudorazione. Sudando di più perdiamo una maggiore quantità di liquidi e sali minerali che causano stanchezza, spossatezza e cali di pressione. Per fortuna possiamo proteggere il nostro organismo da questi fastidiosi disagi con una dieta sana ed equilibrata. Acqua, frutta e verdure fresche e di stagione sono le principali alleate per combattere la calura estiva. Ricche di acqua e di antiossidanti contribuiscono non solo a recuperare quanto perso ma anche a idratarci, rigenerando la nostra pelle.

Basta questa semplice bevanda estiva per combattere stanchezza e cali di pressione

Per contrastare la spossatezza e i cali di pressione causati dall’afa è fondamentale assicurare una buona idratazione bevendo almeno un litro e mezzo d’acqua. Una quantità che deve aumentare se si fa attività sportiva o si trascorre del tempo all’aria aperta. L’errore che in molti commettono, purtroppo, è quello di bere solo quando si presenta lo stimolo della sete. In realtà bisognerebbe bere in modo continuativo, perché l’insorgenza della sensazione di sete fa immaginare che c’è già una disidratazione in corso. Inoltre, aspetto secondario ma non meno importante, assumendo la giusta quantità di acqua ogni giorno si contrasta l’antiestetico effetto a buccia d’arancia, riducendo la ritenzione idrica.

La lista delle cose da bere non deve naturalmente contenere bevande gassate, zuccherate e alcolici. Sì, invece, a estratti di frutta e verdura, acque aromatizzate, thè verde, meglio se preparati in casa senza aggiunta di zuccheri. Un’alternativa sana, rinfrescante e poco conosciuta alle classiche bibite è il kombucha. Basta questa semplice bevanda estiva per combattere stanchezza e cali di pressione. Si tratta di un thè fermentato, le cui origini affondano nella lontana Asia Orientale. Frizzante e fresca, questa bevanda probiotica – ovvero capace di arricchire la comunità di microbi presenti nel nostro organismo – ha molte virtù. Considerato elisir di lunga vita nella medicina tradizionale cinese, ha diversi benefici sulla nostra salute. Dissetante, depurativa, alcalinizzante, antiossidante il kombucha ha un potere energizzante e rigenerante: aiuta a contrastare la calura, i cali di pressione e la stanchezza causata dall’afa. Il consiglio è di consumarlo a stomaco vuoto, prima di pranzo e cena.

