Il Capodanno è ormai alle porte e in molti cominceranno a studiare un menù che possa soddisfare i gusti di tutti.

Il cenone dell’ultimo dell’anno, infatti, fa parte di quelle tradizioni di cui non si può proprio fare a meno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Tra i secondi più apprezzati troviamo il cotechino abbinato alle lenticchie che possono essere cucinate in molti modi diversi.

Oltre a questo in alcuni casi anche il pesce può diventare il vero protagonista della tavola. Tra tutti il salmone è quello più diffuso e apprezzato specie se utilizzato all’interno di torte salate.

Tra tutte merita di essere provata la quiche di broccoli e di salmone, un piatto semplice da preparare ma molto d’effetto. Basta questa ricetta veloce e facile da preparare per salvare il cenone di Capodanno all’ultimo minuto.

Ingredienti:

una confezione di pasta sfoglia rotonda;

1 trancio di salmone;

2 broccoli;

4 uova;

300 grammi di ricotta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta;

olio evo, quanto basta.

Basta questa ricetta veloce e facile da preparare per salvare il cenone di Capodanno all’ultimo minuto

Prima di iniziare la preparazione di questa torta salata si consiglia di lavare accuratamente i broccoli e di tagliarli in pezzi più piccoli. In seguito andranno cotti in una pentola piena di acqua per una decina di minuti a fiamma media. Si consiglia di insaporire con un pizzico di sale nell’acqua senza esagerare. Una volta pronti potranno essere lasciati da parte a raffreddare.

Si consiglia di comprare il trancio di salmone direttamente al banco del pesce per essere sicuri della sua freschezza.

Metterlo a cuocere a vapore prima di togliere pelle e lische e di tagliarlo a pezzetti. Lasciarlo rifreddare prima di proseguire.

Mentre i broccoli e il salmone si raffreddano si potrà cominciare a mescolare in una ciotola le uova insieme alla ricotta, un po’ di olio, sale e pepe a piacere.

Il tutto andrà mescolato per ottenere un composto liscio e omogeneo.

A questo punto prendere una teglia da forno, ricoprirla di carta da forno e stendere all’interno la pasta sfoglia. Sulla sfoglia dovranno essere sistemati i broccoli e il salmone prima di versare sopra il composto di uova e ricotta.

Fare preriscaldare il forno a 180 gradi e lasciare cuocere la torta salata per circa mezz’ora.

La torta salata potrà essere consumata sia calda che fredda, in ogni caso non deluderà le aspettative.