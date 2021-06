In questo ultimo periodo ci siamo dedicati al giardinaggio. Il contatto con la natura ci rilassa e ci piace far risplendere il nostro giardino o balcone.

Capita a tutti però di non aver sempre tutto il tempo necessario per prendersene cura al meglio. La nostra vita quasi sempre frenetica non ci permette di dare il massimo di noi. Ed il nostro giardino o balcone ne risentono.

Non vogliamo di certo che la nostra oasi verde sembri arida e trascurata. Ma non sappiamo proprio come rimediare a questo.

Per nostra fortuna questo articolo di ProiezionidiBorsa ci suggerirà una soluzione semplice e dal risultato garantito. Scopriamola insieme.

Basta questa pianta che ci darà il minimo lavoro ma tanto colore per fare rinascere il nostro giardino con poca manutenzione

Un giardino incolto o spoglio è sinonimo di trascuratezza. Questo può succedere anche al nostro balcone.

Non vogliamo di certo che i nostri vicini pensino questo di noi e della nostra casa. Questo fatto ci creerebbe molto dispiacere.

Ma come possiamo correre ai ripari? C’è una pianta che ci può aiutare a migliorare la situazione?

Pochi di noi sanno che non dovremo far altro che acquistare la ginestra. Basta questa pianta che ci darà il minimo lavoro ma tanto colore per fare rinascere il nostro giardino con poca manutenzione.

Essendo una pianta facilissima da coltivare e che non necessita di particolari attenzioni, ci garantirà un abbellimento immediato del nostro giardino.

Ci sono numerose varietà di ginestra, circa 70 e quasi sempre di colore giallo, ma ognuna di esse non necessita di troppa acqua. Questo farà sì di non doversi preoccupare per loro neanche quando dobbiamo partire per le vacanze.

Riusciranno a sopravvivere tranquillamente ed al nostro ritorno saranno più belle che mai.

Coltivandole nel nostro giardino cresceranno forti e rigogliose e dovremo solo pensare a mantenerne una forma ordinata. Ma solo se proprio vogliamo farlo. Saranno comunque belle anche nella loro versione più selvatica.

Infine, non avendo neanche bisogno di concime, non ci richiederanno praticamente nessuna cura aggiuntiva.

Per il nostro balcone

Se invece vogliamo ornare al meglio il nostro balcone, potremo scegliere la Genista Lydia.

Questa varietà è di piccole dimensioni ed è ideale da tenere in vaso. Ci regalerà bei fiori gialli per il periodo estivo seppur la pianta arrivi a cresce in altezza solo per un massimo di 70 centimetri.

Adesso non avremo più problemi a gestire al meglio il nostro giardino o balcone. Il colore sarà assicurato e noi potremo vivere sereni.

