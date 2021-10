Basta questa pianta antiossidante fonte di potassio per il cuore per allontanare topi e insetti

Per chi ha la passione per la coltivazione di orti e piante i topi e gli insetti sono un grande pericolo per gli ortaggi e per le piante. Se poi, non avendone la possibilità si sta coltivando un bell’orticello sul proprio balcone, l’idea di trovarsi un topo davanti non è proprio piacevole. Soprattutto se quest’ultimo cerca riparo dal freddo all’interno della nostra abitazione. In inverno, infatti, il freddo può spingerli ad entrare in casa e grazie alla loro conformazione fisica riescono ad intrufolarsi anche agevolmente da piccole fessure.

Tenerli lontani è fondamentale non solo per i nostri ortaggi, ma anche per la salute, in quanto sono vettori di malattie e parassiti. Inoltre i topi sono molto prolifici, una femmina può arrivare a fare fino a 5/6 cucciolate all’anno. Da ognuna mediamente possono nascere mediamente dai 3 ai 15 topi

Ecco perché nel caso di una loro infestazione è necessario intervenire immediatamente.

Ma prima di arrivare al punto di essere infestati dai topi, potremmo ricorrere a delle soluzioni che li tengono lontani.

Basta questa pianta antiossidante fonte di potassio per il cuore per allontanare definitivamente topi e insetti

Per allontanarli esistono rimedi naturali che oltre ad abbellire i nostri balconi, giardini o terrazzi sono una vera e propria arma conto i topi. In particolare esiste una pianta che oltre ad essere un rimedio naturale per fastidiosi disturbi di salute, è nemico numero uno dei topi e insetti. Infatti, basta questa pianta antiossidante fonte di potassio per il cuore e per allontanare topi e insetti. Si tratta in particolare della menta piperita, pianta perenne, che è una specie appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. Infatti è un’ottima fonte di antiossidanti e di sali minerali come il potassio grande alleato della salute del sistema cardiovascolare. Questa pianta, inoltre, presenta tantissimi benefici ed è un ottimo rimedio naturale per donare freschezza alla bocca e alla gola e combattere l’alito cattivo.

Potrebbe essere un analgesico naturale e aiutare contro le infiammazioni. Infine grazie alle sue proprietà, il suo consumo potrebbe aiutare a rilassare le pareti intestinali ed essere utile nella sindrome del colon irritabile. Inoltre potrebbe essere utile in giardino perché a volte basta questa pianta antiossidante fonte di potassio per il cuore per allontanare definitivamente topi e insetti.

Altri semplici rimedi

Basterà posizionare la pianta di menta sul nostro balcone o in giardino affinché i topi e gli insetti vadano dal lato opposto. Infatti i topi e gli insetti detestano il suo profumo. In questo modo, oltre ad avere a portata di mano un rimedio naturale per tanti piccoli disturbi di salute, terremo lontani questi animali tanto temuti.

Un altro rimedio naturale è la camomilla grazie al suo profumo gradevole per l’uomo ma odiato dai topi. Potrebbero utilizzarsi anche le bustine che compriamo al supermercato, creare un infuso e spruzzarlo ad ogni possibile ingresso. Se poi amiamo il narciso, potremmo piantarlo in giardino o sui davanzali delle finestre. In questo modo oltre ad avere balconi colorati allontaneremo anche questi dispettosi animaletti.

