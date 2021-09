La musica è per molti la compagna di una vita intera. C’è chi oltre ad ascoltarla ha avuto la fortuna di praticare uno strumento già dalla tenera età. Per tutti gli altri, però, la musica resta comunque una grande passione. Inoltre, da quando esistono le cuffie per telefoni cellulari passiamo un’incredibile quantità di tempo ad ascoltare le nostre canzoni preferite.

Amiamo consolarci e motivarci ascoltando la musica. Addirittura, esiste uno studio accademico che sostiene che c’è un tipo di musica che piace a tutti. Sia quel che sia, ascoltare il brano giusto è sempre un’ottima scelta.

Settembre è un mese in cui la vita ricomincia a pieno dopo le vacanze. In particolare, a settembre ci sentiamo più spesso stressati e stanchi. La musica ci può aiutare, ci può alleviare un periodo negativo. Infatti, basta questa musica per rilassarsi e dire addio a stress e preoccupazioni. Scopriamo qual è.

I segreti della mazurka

Noi di ProiezionidiBorsa vorremmo consigliare l’ascolto della Mazurca. In origine, si trattava di una danza che si ballava, e si balla ancora oggi, a due. Questo termine è nato in Polonia e molti pensano che si riferisca a due storiche regioni polacche: la Masuria o Masovia.

Già nel diciottesimo secolo questa danza si accompagnava a un particolare tipo di musica, che ha preso il nome dalla danza stessa. Simile per alcuni versi al Valzer di Vienna, si presenta al nostro orecchio con un ritmo più calmo, più moderato. Di conseguenza, il nostro corpo comincerà ad associare i battiti cardiaci al ritmo lento della melodia, rilassandosi e rilassandoci.

Basta questa musica per rilassarsi e dire addio a stress e preoccupazioni

La Mazurca non ci fa pensare unicamente al ballo detto popolare. Ci sono infatti dei grandissimi musicisti che hanno composto anche le loro mazurche. Primo fra tutti proprio Chopin, famosissimo compositore e pianista polacco poi naturalizzato francese. La sua mazurka opera 67 numero 2 è la più iconica che esista, da ascoltare per ore e ore se vogliamo cercare di regalarci un momento di benessere.

Un grande etnomusicologo tedesco, Curt Sachs, ha ipotizzato che la grande passione che muove molti verso la mazurka tragga origine dalla simbologia che incarna. Infatti, secondo Sachs la Mazurka è l’unica danza e musica di gruppo che si può collegare ai rituali delle danze primitive. Queste simboleggiavano l’unione e la forza dei membri della stessa comunità.

Approfondimento

Attenzione, in pochissimi sanno perché la musica influenza la nostra spesa.