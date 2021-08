È possibile prolungare l’atmosfera estiva anche in autunno all’interno dei nostri appartamenti o in ufficio con una sola pianta? Sì, con questo albero meraviglioso originario delle foreste pluviali dell’Asia. Nel suo habitat naturale può arrivare a diversi metri di altezza mentre in vaso al massimo raggiunge i 2,5 mt.

Si tratta del ficus triangularis. Il suo fusto è allungato e legnoso e la sua chioma è fitta, tondeggiante e molto ampia. Una vera bellezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Basta questa incredibile pianta portafortuna che pochi conoscono per avere un ufficio elegante e moderno

Non è semplicissimo da trovare in commercio, ma chi ha la fortuna di averlo può vantare di possedere una rarità dalla bellezza straordinaria. Sì, perché il suo fogliame è unico e da questo prende anche il nome di “sweet heart” per via della forma a cuore delle foglie.

Nella versione variegata è ancora più bello. Ma quello che lo rende particolarmente adatto ai nostri spazi interni, in particolare agli uffici è la facilità di coltivazione e il suo bisogno di luce. Infatti solitamente gli uffici sono illuminati per molte ore al giorno con luce artificiale in aggiunta a quella naturale. Per questo sono ambienti adatti a questa pianta perché proprio a causa delle sue variegature e per svilupparsi bene ha bisogno di molta luce. Attenzione però a non esporla a quella diretta dei raggi solari che possono facilmente bruciarla.

I consigli di coltivazione

La gestione di questo albero da interno è semplice. Una volta trovata la posizione giusta, lontana dalla luce diretta e dalle correnti d’aria, basterà annaffiarla a terreno asciutto. Teme il marciume, per cui non esageriamo con l’acqua e se abbiamo utilizzato un buon terriccio drenante e leggero, non corriamo questo pericolo.

Concimiamola periodicamente come da istruzioni che troviamo sul prodotto specifico per piante verdi e diradiamo questa operazione nel periodo invernale altrimenti dimezziamo le dosi.

Il ficus triangularis è un prezioso portafortuna e i buoni auspici sono dati da fiori e frutti che vedremo comparire lungo il fusto. Questi ultimi assomigliano a piccoli fichi verdi che diventano gialli una volta maturi ma non sono commestibili!

La riproduzione

Si può riprodurre per talea. Basterà utilizzare una lama ben sterilizzata per tagliare un ramo con un nodo e mettere in acqua fino allo svilupparsi delle radici. Questo è il momento giusto per fare questa operazione. Abbiamo scoperto che basta questa incredibile pianta portafortuna che pochi conoscono per avere un ufficio elegante e moderno che farà invidia a tutti i colleghi.

Approfondimento

Arredare l’appartamento con un elegantissimo albero è possibile grazie a questa meravigliosa pianta poco conosciuta