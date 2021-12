Ogni giorno in casa nostra andiamo incontro a piccole ma spiacevoli situazioni. Potrebbero sembrare banalità, ma ci causano non poco disagio. Molti di questi inconvenienti quotidiani ci capitano quando ci troviamo in bagno.

Su tutti la spiacevole puzza che ogni volta ci ritroviamo ad annusare dopo aver evacuato, che fortunatamente possiamo risolvere con 2 ingredienti profumati. Oppure le incrostazioni sulle piastrelle che ritornano a farci visita con una puntualità disarmante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma queste non sono le uniche questioni irrisolte che ci affliggono. Ve n’è anche un’altra particolarmente fastidiosa in cui finiamo molto spesso. A quanti di noi, infatti, sarà capitato di restare senza carta igienica proprio dopo aver fatto i bisogni seduti sul water?

Bene, da oggi non dovremo più preoccuparci, perché potremo risolvere questa situazione assai comune ricorrendo semplicemente al fai da te. In poco tempo, infatti, realizzeremo un portarotolo pratico e utile da mettere in bagno vicino al WC. Vediamo come fare.

Basta questa formidabile idea per mettere fine a un problema comunissimo nel bagno di casa

Ci vuole davvero un attimo per dare vita al nostro simpatico e utilissimo portarotoli. Così potremo avere sempre a portata di mano la carta e sapere quanta ne abbiamo ancora a disposizione.

Tutto ciò di cui avremo bisogno saranno due nastri, possibilmente di colore diverso. Per prima cosa dovremo stenderli e posizionarli uno sopra l’altro. Quindi, li pieghiamo entrambi e facciamo un primo nodo a circa 5 cm di distanza dalla piega.

A questo punto possiamo inserire tra i nastri il primo rotolo di carta igienica, appena dopo il nodo. Lo chiudiamo nel mezzo facendo un altro nodo subito sotto. Proseguiamo in questo modo facendo altri nodi e posizionando quanti rotoli vogliamo.

Terminato il lavoro ci basterà procurarci un supporto con cui appendere i nostri rotoli al muro del bagno, proprio vicino al water. Ed ecco il nostro simpatico e originale portarotoli che ci salverà dalle future situazioni di emergenza. Basta questa formidabile idea per mettere fine a un problema comunissimo nel bagno di casa.

Non solo coi nastri

Esistono altre soluzioni praticabili per creare il nostro portarotolo personale. Per esempio, possiamo utilizzare delle grucce di alluminio. Dovremo solo piegarle a sufficienza perché si incastri il rotolo della carta e appendere tutto alla parete.

In alternativa, possiamo tentare con un vecchio asciugamano o un pezzo di stoffa qualsiasi. Tagliamolo in due parti, quindi prendiamo le misure e cuciamo le estremità in modo da inserire perfettamente i nostri rotoli.