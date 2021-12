Conquistare amici e parenti con un dolce facilissimo ma d’effetto è possibile. Sicuramente, in questa missione la ricotta e il cioccolato possono giocare un ruolo decisivo.

Il successo della ricetta che ProiezionidiBorsa ha scovato per i suoi Lettori risiede proprio nel matrimonio perfetto di questi due ingredienti.

Inoltre, la preparazione non prevede l’aggiunta di farina (che sarà sostituita dalla fecola) e neanche la presenza del latte (tranquillamente sostituito da yogurt o panna fresca).

Dunque, la verità è che basta questa cremosissima torta alla ricotta e cioccolato senza farina e latte per fare innamorare tutti in 5 minuti.

La ricotta: la regina di tante ricette super golose

Adesso, è giunto il momento di svelare perché basta questa cremosissima torta alla ricotta e cioccolato senza farina e latte per fare innamorare tutti in 5 minuti

Di seguito tutto l’occorrente per realizzare una golosissima torta ricotta e cioccolato.

Ingredienti

3 uova;

150 grammi di zucchero;

500 grammi di ricotta fresca;

100 millilitri di panna fresca liquida (in alternativa si può utilizzare lo yogurt bianco);

estratto vaniglia o vanillina;

30 grammi di fecola di patate;

80 grammi di gocce di cioccolato fondente.

Procedimento

Portare in tavola questa torta è davvero facilissimo.

In una ciotola lavorare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Poi, aggiungere la vaniglia o la vanillina e mescolare. A questo punto, aggiungere la fecola e mescolare con l’aiuto delle fruste elettriche. Unire anche la ricotta, la panna liquida. Poi a parte montare gli albumi e incorporarli con movimenti lenti dal basso verso l’alto.

Una volta ottenuto un composto omogeneo aggiungere le gocce di cioccolato. In 5 minuti il composto sarà pronto.

Prendere una tortiera e rivestirla con carta da forno. Poi versare il composto e livellarlo con un cucchiaio. Infine, infornare e far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 170° C per circa 20 minuti. Prima di servire si consiglia di spolverare con lo zucchero a velo. Amici e parenti impazziranno per questo dolce cremoso e morbidissimo.