Basta prurito e imbarazzo per la forfora su maglie e giacchetti con un efficace rimedio tutto naturale.

Cosa c’è di più rassicurante di un capello vaporoso, pulito e profumato? Avere una chioma a posto spesso rappresenta un punto in più a favore della sicurezza in noi stessi. Per questo motivo è sempre fondamentale nutrire e curarla ogni volta che possiamo in ogni modo che possiamo.

In questo senso funzionano benissimo molti rimedi casalinghi, come ad esempio una maschera fai da te pronta in soli 5 minuti, rinforzante e nutriente.

Molti, tuttavia, pensano che sia una prerogativa solo femminile quella di avere sempre capelli in ordine, per via della lunghezza o dell’attenzione al colore. Invece anche gli uomini allo stesso modo possono vivere situazioni di disagio a causa di diversi problemi.

Non solo per dei capelli in caduta libera o per le prime zone imbiancate. Ci sono anche altre scocciature che possono colpire il cuoio capelluto di entrambi i sessi. Uno di questi è proprio la forfora.

Le cause di un problema piuttosto diffuso

La forfora rappresenta un imbarazzante e fastidioso problema che colpisce il cuoio capelluto, causandone la desquamazione.

Quelle crosticine bianche che spesso vediamo spuntare alla base dei capelli o depositarsi su spalline di giacche e cappotti altro non è che pelle morta. Ad acuire il disturbo anche il forte prurito che spinge a grattarsi energicamente, in un circolo vizioso che sembra difficile da spezzare.

Alla base della formazione della forfora possono esserci cause di diversa natura. Una di queste è piuttosto comune, ed è una brutta bestia. Si tratta dello stress, che può causare un’alterazione del cuoio capelluto ed influire così anche su questo aspetto.

Possono esserci poi degli squilibri ormonali o ancora delle condizioni patologiche, come la dermatite seborroica o la psoriasi, ad alimentarne la produzione.

Anche in questo caso un ruolo chiave lo detiene l’alimentazione, soprattutto se caratterizzata da un eccessivo consumo di grassi e scarsi nutrienti e vitamine.

Basta prurito e imbarazzo per la forfora su maglie e giacchetti con un efficace rimedio tutto naturale

Individuare la causa del problema è fondamentale per scegliere quale soluzione adottare. Esistono in commercio tantissimi prodotti per riequilibrare la condizione del cuoio capelluto. Nonostante questi spesso possano rivelarsi poco efficaci e piuttosto dispendiosi.

In questo caso, come spesso accade, può venirci incontro la natura.

Basta prurito e imbarazzo per la forfora su maglie e giacchetti con un efficace rimedio tutto naturale.

Stiamo parlando di uno splendido quanto efficace fiore piuttosto conosciuto, ed è il fiordaliso. I fiori freschi possono essere infatti utilizzati per preparare un decotto da utilizzare in caso di forfora eccessiva.

Basteranno 30/40 grammi di fiori in un litro d’acqua bollente.

Dopo aver fatto riposare il tutto per circa 20 minuti, filtriamo e frizioniamo energicamente cuoio capelluto ripetendo l’operazione fino ad aver esaurito l’acqua di fiordaliso.

Noteremo subito un deciso miglioramento della situazione, ed anche in questo caso la costanza nell’applicazione farà la differenza.