Sappiamo che le piante coltivate in appartamento rivestono un ruolo molto importante perché, trasformando l’anidride carbonica in aria pulita, contribuiscono al nostro benessere psicofisico. Ad esempio, possiamo citare questa pianta dal fiore insolito che decora, elimina l’umidità e purifica l’aria di casa.

Ma non solo, prenderci cura di loro allontaniamo lo stress e ritroviamo la calma. Insomma questi piccoli arbusti sono davvero indispensabili in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Basta pothos dopo aver scoperto questa pianta decorativa dalle foglie vellutate che rinvigoriscono di sera

Ecco che le piante coltivate in appartamento sono un vero e proprio toccasana per la nostra salute. Ma non dimentichiamo che grazie alla loro bellezza e particolarità, questi piccoli arbusti sono in grado di abbellire e decorare perfettamente ogni angolo della casa.

Anche oggi, il Team di ProiezionidiBorsa vuole far conoscere ai suoi Lettori una pianta dalle caratteristiche uniche. Ci riferiamo alla Maranta leuconeura, una pianta perenne originaria del Brasile che cresce nelle foreste pluviali. Un sempreverde che possiede dei fiori bianchi, piccoli e poco vistosi.

È molto coltivata e apprezzata per il fogliame, decorativo e particolare. Infatti durante le ore notturne, le sue foglie, rimangono in posizione eretta, mentre nelle ore di luce si piegano per mantenere il giusto grado di umidità. Proprio per questa sua caratteristica è anche chiamata “pianta della preghiera”. Quindi, basta pothos dopo aver scoperto questa pianta decorativa dalle foglie vellutate che rinvigoriscono di sera

Qualche piccolo consiglio sulla coltivazione della pianta

Se abbiamo deciso di coltivare la Maranta leuconeura in casa, dobbiamo sapere che questa pianta non ama il contatto diretto con i raggi del sole ma predilige l’ombra e i luoghi umidi. Durante l’inverno dovrebbe essere protetta dai forti venti e degli sbalzi di temperatura. Per crescere sana e rigogliosa ha bisogno di un terreno fertile e ben drenato, costituito da sabbia e torba.

La Maranta leuconeura è una pianta che cresce velocemente e che necessita di essere innaffiata costantemente durante i mesi caldi. Mentre in inverno basterà irrigarla ogni 10 giorni. Ma facciamo sempre attenzione al terreno, dovrà essere leggermente umido e non molto bagnato.

Sempre durante i mesi estivi la Maranta leuconeura ha bisogno di essere concimata ogni 10 giorni circa, utilizzando un fertilizzante ricco di azoto. La pianta non richiede grandi potature, ma è necessario eliminare manualmente solamente le foglie secche.

La Maranta leuconeura è molto resistente ma può essere attaccata da afidi e parassiti, in particolare da ragnetto rosso e cocciniglia cotonosa.

Approfondimento

Tutti vorranno in giardino questo splendido fiore quando scopriranno che profuma di cioccolato