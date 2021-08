Le vacanze stanno ormai finendo. Dobbiamo iniziare a pensare a tutti quei lavoretti che ci garantiranno balconi e giardini fioriti la prossima primavera.

Perché, se non li faremo nei mesi giusti, avremo grossi dispiaceri. E le nostre piante non riusciranno a dare il meglio.

Solo pochi sanno cosa seminare ad agosto per un raccolto davvero abbondante e rigoglioso. Ma come fare per le piante? Giardino e balcone rappresentano il biglietto da visita della nostra casa.

Niente paura perché scopriremo che è questo il mese adatto per potature e rinvasi. E grazie a questo articolo scopriremo come potare nel modo giusto il nostro glicine.

Basta potare il glicine ad agosto per garantirsi una nuova abbondante fioritura

Quando parliamo di giardino o terrazzo pensiamo subito a come abbellirli al meglio.

Adoriamo il colore e sappiamo quali fiori piantare ad agosto. Questi ci regaleranno un’abbondante fioritura anche in autunno.

Ma se pensiamo alle piante? Sappiamo come curarle oggi per farle risplendere domani?

Non dimentichiamoci di questo importante trucchetto per rendere rigogliose le nostre piante. E scegliamo i giusti terricci più adatti.

Ma se pensiamo al glicine, sappiamo cosa fare?

Il glicine è da sempre una delle piante preferite da tutti noi. Un po’ per i suoi colori, un po’ per il suo profumo, riesce ad incantare tutti. E rende stupendi e magnifici tutti i giardini e balconi.

Inoltre, essendo una pianta longeva, dura per molto tempo. Ricoprendo facilmente vaste zone del giardino.

Senza contare, poi, che anche in vaso riesce a crescere rigoglioso. Ed è perfetto per delimitare il nostro balcone.

Come fare, però, ad ottenere una fioritura magnifica ogni anno?

Pochi lo sanno ma basta potare il glicine ad agosto per garantirsi una nuova abbondante fioritura.

Grazie a questo semplice trucchetto daremo nuova vita al nostro glicine che non smetterà di stupirci.

Ci regalerà nuovamente una folta fioritura ed un incantevole profumo. Ma scopriamo insieme come fare.

Come potare il glicine

Sappiamo che il glicine ha bisogno di terreno profondo e ben irrigato per crescere al meglio. Ma pochi sanno che è fondamentale potarlo regolarmente. Almeno due volte l’anno.

Ad agosto, quando ormai la pianta sarà sfiorita, dovremo ridurre tutti i rametti laterali. Riportiamoli ad una lunghezza massima di 20 centimetri.

Ricordiamoci poi del mese di febbraio. Quando il glicine è a riposo, dovremo ridurre i nuovi rami. In questo modo lasceremo solo le gemme a fiore. Che si svilupperanno magnificamente regalandoci bellissimi fiori.

Ecco come potare perfettamente il nostro glicine. Ora non dobbiamo far altro che aspettare la nuova fioritura.