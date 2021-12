Il regalo natalizio più classico che ci sia è un bel libro. In commercio se ne trovano tantissimi, così tanti che chi non conosce bene gli andamenti e i trend può rimanere un po’ travolto.

Il rischio, poi, è quello di essere banali e di apparire superficiali. Un amico che riceve un libro regalato un po’ a caso potrebbe pensare che la scelta sia stata semplicemente entrare in libreria, scegliere a caso qualcosa e impacchettarla. Non il massimo, se si vuole fare bella figura.

I libri da regalare spesso si dividono in due categorie principali: quelli di rappresentanza, con una bella rilegatura e in edizione pregiata, e quelli di sostanza, scelti perché vanno dritti al cuore di chi li riceverà. In quest’ultimo caso è meglio affidarsi alla conoscenza che si ha della persona cara.

Un buon consiglio generale è, però, quello di scegliere romanzi non troppo lunghi, piacevoli e che trattano di temi con cui è più facile empatizzare. Ad esempio, basta poco per fare felici amici e parenti amanti dei libri con questi consigli per i regali di Natale. Vediamo quali sono.

Quelli da non perdere

Iniziamo con “Una mattina qualunque” di Giovanni Gazzanni, giovane autore isernino. Si tratta di un romanzo che racconta i temi del ricordo e del sogno. Lo fa attraverso la storia dei due protagonisti, di cui uno è malato di Alzheimer. È in classifica su Amazon tra i primi 50 romanzi in Italia a tema sociale. È edito da Avagliano.

Per gli amanti del genere c’è “Una vita nuova” di Fabio Volo, che già si preannuncia bestseller natalizio. Edito da Mondadori, racconta un viaggio on the road per l’Italia, dal Sud al Nord, di due vecchi amici che tra ricordi e scherzi vivranno un’avventura tutta da scoprire. Segna il ritorno alla narrativa dell’apprezzato conduttore e scrittore.

Basta poco per fare felici amici e parenti amanti dei libri con questi consigli per i regali di Natale

Gli amanti della serie TV Netflix “Strappare lungo i bordi” non potranno non apprezzare l’ultimo lavoro di Michele Rech, in arte Zerocalcare, edito da Bao. S’intitola “Niente di nuovo sul fonte di Rebibbia” e mette insieme alcune delle strisce a fumetti uscite negli ultimi anni con altre inedite, per comporre una storia del tutto nuova.

Infine, un volume che non può mancare nelle librerie di chi sente la mancanza di Franco Battiato. “L’Alba dentro l’imbrunire”, edito da Rizzoli, è un vero cofanetto ricco di illustrazioni, immagini, ricordi e contributi illustri. Un piccolo gioiello da esporre in libreria per gli orfani del grande musicista recentemente scomparso.