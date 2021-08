Viaggiare all’estero durante la presente pandemia presenta dei rischi che in molti tendono a sottovalutare. Uno dei maggiori tra questi è quello di rimanere bloccati in un altro Stato nel momento in cui si venga trovati positivi al Covid 19.

Per questo motivo oggi scopriremo come limitare questi rischi in maniera da poter affrontare un viaggio sereno e senza paura di contrattempi.

Come passare delle vacanze tranquille

Non tutti lo sanno, ma il green pass ha una validità limitata. Il tanto atteso certificato, infatti, smette di avere validità nel momento in cui si risulti positivi al virus Covid 19 a seguito di un tampone a campione. Ci si può così ritrovare a dover affrontare una quarantena in un Paese straniero.

Inoltre, il caso di positività, non è permesso il ritorno in Italia a meno di essere totalmente guariti e di poter mostrare un tampone negativo. Per questo motivo è meglio premunirsi prima di affrontare un viaggio all’estero.

Basta poco per essere sicuri di non avere brutte sorprese quando si viaggia

Partire all’estero comporta due rischi principali. In primis, nel caso si risulti positivi, si corre il rischio di dover pagare di tasca propria il periodo di quarantena in terra straniera.

Secondariamente, per quanto la tessera sanitaria garantisca assistenza nei Paesi dell’Unione Europea, vi sono alcune prestazioni mediche che non sono coperte. Tra queste le più importanti sono il rimpatrio per motivi di salute e il trasferimento in un Paese diverso da quello in cui ci si trova.

Per questo motivo è sempre preferibile tutelarsi prima di partire. Infatti, basta poco per essere sicuri di non avere brutte sorprese quando si viaggia. Per essere precisi basta seguire due semplicissimi consigli.

Prima di tutto è sempre una buona idea informarsi sullo stato della pandemia in un dato Paese accedendo alla pagina dedicata sul sito viaggiaresicuri. Secondariamente è consigliato sottoscrivere un’assicurazione di viaggio che copra le spese sanitarie e assicuri il rimpatrio in caso di malattia. In questo modo ci si potrà godere le vacanze in totale tranquillità e senza eccessivi pensieri.

