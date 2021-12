Per alcune persone essere alla moda spesso è sinonimo di spreco, con acquisti di articoli che riscuotono interesse per pochi giorni e che vengono dimenticati o a prendere polvere poco dopo. Nulla di più sbagliato, soprattutto quando a parlare di moda sono le nuove correnti di pensiero che promuovono un Mondo senza sprechi.

Tutto questo è possibile e nella maggior parte delle volte le nuove tendenze portano anche a risparmiare qualche soldo in più come in questo caso.

Uno dei trend che sta spopolando che è anche un’ottima idea da regalare a Natale

Tutti cercano disperatamente di essere alla moda, spesso trascurando anche i propri interessi, come quello di proteggere l’ecosistema. Uno dei pericoli più grandi per il nostro Pianeta è soprattutto la plastica. Questa è ancora prodotta in enorme quantità, più di quanto si riesce a smaltire. Un vero e proprio disastro ambientale di cui a farne le spese sono davvero tutti, dal fitoplancton che è un anello fondamentale alla base di una catena alimentare, per arrivare all’uomo.

Ecco perché si sta cercando di educare la maggior parte dei consumatori verso una strada coscienziosa. Sensibilizzando il pubblico con ogni mezzo di comunicazione e introducendo nuove filosofie come la no-waste, ovvero zero sprechi. Ed è proprio così che basta poco per essere alla moda scegliendo l’ecosostenibilità, risparmiando con delle semplici abitudini.

Una di queste è quella dei cosmetici solidi, come lo shampoo e il balsamo che tutti utilizziamo quotidianamente. Questa è una semplice scelta ecologica che elimina completamente gli sprechi. Quindi niente plastica, ovvero zero impatto sull’ambiente. Un prodotto assolutamente funzionale ed originale, che può essere anche un’idea innovativa da far trovare tra i regali di Natale.

Basta poco per essere sempre alla moda scegliendo l’ecosostenibilità e risparmiando attraverso delle semplici abitudini

A differenza di un comune shampoo o balsamo liquido, questo nuovo concept, garantisce la stessa efficacia del prodotto ma con la mancanza d’acqua. Questo non solo evita sprechi, ma garantisce anche un peso e uno spazio ridotto, cosa fondamentale se ad esempio si viaggia molto in quanto è possibile portarlo in valigia.

Anche il risparmio è molto evidente. Anche se la maggior parte di questi prodotti sembrano costare molto di più, bisogna pensare che si tratta di un prodotto concentrato che diluito nell’acqua può raggiungere le stesse proporzioni o addirittura molto di più, di un classico cosmetico liquido.

Infatti con uno shampoo solido di una grandezza standard si possono fare mediamente 50 lavaggi, circa il triplo rispetto ad uno shampoo classico. Inoltre non si andrà ad accumulare l’involucro di plastica, ovvero il packaging, nella pattumiera. Così verranno prodotti meno rifiuti e possiamo limitarci a pochi prodotti da selezionare per la raccolta differenziata.

