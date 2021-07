L’estate fa crescere la voglia di piatti freschi e di abbinamenti e sapori esplosivi. Non accade quasi mai di voler trascorrere il proprio tempo ai fornelli per preparare ricette più lunghe come risotti o polpettoni. La verità, però, è che anche un polpettone può assumere un gusto più fresco e deciso, se usato in alcuni particolari modi. La Redazione di Cucina intende mostrare che basta pochissimo per trasformare in un saporito piatto estivo questo classico della cucina. Ecco alcune possibili varianti davvero tutte interessanti.

Come stravolgere il polpettone e renderlo una ricetta pienamente estiva

In cucina è tutta questione di stravolgere le proprie certezze. È possibile che anche il polpettone acquisti il tipico sapore dell’estate, se preparato in una versione “a crudo” oppure gustato freddo o riscaldato al momento.

Iniziando proprio dalla prima impresa, che appare la più difficile, suggeriamo di sperimentare il polpettone di tonno e patate. Non occorrerà cuocerlo in forno, perché basterà solo bollire le patate e schiacciarle in purea per unirle al tonno. Sui condimenti è possibile giocare con capperi, olive, prezzemolo, pepe nero e tutto ciò che tipicamente ricorda l’estate.

Altre volte, invece, basta semplicemente giocare con gli ingredienti giusti per dare un tocco estivo anche a preparazioni invernali come il polpettone. Un esempio è quello di usare verdure fresche ed estive come zucchine e fagiolini direttamente nell’impasto. In questo caso, suggeriamo anche di usare la carne di tacchino, per rendere il piatto anche più leggero.

Nel caso precedente, basterà cuocere prima il polpettone e scaldarlo leggermente giusto prima di servirlo. Se il desiderio, invece, è quello di avvertire tutta la freschezza dell’estate il nostro consiglio è puntare su un polpettone estivo da servire freddo.

In sostanza, basterà cuocere gli ingredienti desiderati già tutti prima in padella e poi unirli già da cotti. In questo modo è possibile evitare il passaggio in forno e risparmiare tempo e calore davanti al forno.

Possiamo, come alternativa, puntare su ingredienti più freschi ed estivi, come il prosciutto cotto, la provola o la menta. Insomma, per questo piatto l’unico limite è la fantasia. Per conoscere, invece, come ottenere un ottimo pane nella friggitrice ad aria e senza usare il forno ecco un’altra guida di cucina.