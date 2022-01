Basta pipì del gatto sul divano e letto, ecco come evitare che continui ad urinare per casa

Gli animali domestici sono la nostra gioia, diventano dei componenti della famiglia e li trattiamo come tali, senza di loro non sapremo come fare. Ma può capitare di non capire al meglio le loro esigenze e necessità, anche se li conosciamo come le nostre tasche, non comprendiamo proprio tutti gli atteggiamenti.

A volte ci fanno dispetti e ritroviamo la casa sotto sopra, con vestiti e scarpe distrutte sparse in ogni angolo. Ma la cosa più fastidiosa che possono fare è fare i loro bisogni dove gli pare, magari perché vogliono esprimere un disagio.

Il gatto, solitamente, da questo punto di vista, dovrebbe essere più gestibile, perché basta mettergli una lettiera in un angolo e fin da piccoli sanno già che quello è il loro “bagno”.

Nel caso in cui urina dove non dovrebbe, però, probabilmente c’è un motivo alla base. Per noi è solo una scocciatura, l’odore delle loro pipì è nauseabondo e invade tutti gli angoli di casa, è davvero difficile eliminare la puzza. Per non parlare delle macchie da togliere, un vero gioco di prestigio che può diventare un incubo per noi.

Vorremmo solo dire basta alla pipì del gatto sul divano e letto ed evitare questa fonte di stress, frustrante per noi e anche per il nostro amico peloso.

Le possibili cause

Ma perché il gatto ci fa questi odiosi dispetti?

In realtà, non sarebbero delle ripicche, ma dei segnali che vogliono inviarci. Se troviamo la loro pipì in giro nelle stanze ci sarà un motivo e tocca a noi scoprire quale sia.

Forse la loro lettiera ha dimensioni troppo ridotte o non è abbastanza pulita, magari il nostro micio non ama urinare nello sporco ed è comprensibile. Dovremmo anche controllare dove è posizionata, la lettiera lasciata in angoli rumorosi e troppo visibili potrebbe scoraggiare il nostro micio a usarla.

Oltre questi fattori, però, potrebbe dipendere anche da cambiamenti improvvisi, come traslochi o nuovi animali in casa.

Ma attenzione a non sottovalutare l’accaduto, il gatto potrebbe segnalare un problema fisico o una patologia, quindi avvertiamo sempre il veterinario di fiducia.

Basta pipì del gatto sul divano e letto, ecco come evitare che continui ad urinare per casa

Se si tratta solo di un fattore comportamentale, escludendo varie malattie e disturbi, allora potremo intervenire con dei semplici accorgimenti.

Facciamogli trovare una lettiera più spaziosa e soprattutto pulita ed in ordine, evitando di aggiungere profumazioni sgradevoli.

Alleggeriamo la tensione del nostro gatto cercando di fargli fare più sessioni di gioco e creiamo in casa dei punti in alto, come mensole o casette, dove possano isolarsi e trovare le loro intimità.

Non laviamo mai la lettiera con candeggina o detersivi agrumati, posizioniamola in un angolo più riservato, se abbiamo la casa grande, compriamone altre da disporre in giro.

Infine, usiamo spray a base di agrumi sul divano e letto, il forte odore potrebbe così allontanarli evitando di macchiare tutti i tessuti.

