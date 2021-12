Con l’arrivo della stagione fredda ognuno di noi si arma di sciarpe, guanti e cappelli per proteggersi dal freddo. Talvolta può capitare di dimenticare o, peggio ancora, smarrire il cappello o la sciarpa o di uscire frettolosamente e prendere l’uno piuttosto che l’altro. Ma niente paura, perché la moda viene incontro a tutte le nostre esigenze. Si pensi ad esempio all’abito che snellisce i fianchi e fa sentire a proprio agio e sexy anche a 50 o 60 anni.

Sono molteplici, infatti, le soluzioni che offre per ogni occasione e per tutti i giorni. Da oggi, basta perdere sciarpe e cappelli con questo accessorio elegante che valorizza qualsiasi cappotto o piumino anche economici. Si tratta di un accessorio comodissimo, utile e versatile che rende anche il piumino più casual incredibilmente trendy. Si tratta della sciarpa con cappuccio che terrà al caldo collo e testa senza farci sentire goffe e pesanti, accompagnandoci nelle lunghe giornate fredde e piovose.

Pertanto, sentirsi comode e allo stesso tempo eleganti seguendo le tendenze di moda si può. Si pensi ad esempio a questi stivali che slanciano la figura e fanno sentire comode e sexy anche a 50 anni. Talvolta per raggiungere il risultato sperato basta davvero poco, anche senza spendere un capitale. Infatti, questo accessorio si può trovare a partire da 15/20 euro a cifre più elevate se si opta per un capo firmato.

Potrebbe essere il regalo ideale da far trovare sotto l’albero di Natale per affrontare il freddo inverno con eleganza. Questa sciarpa è perfetta anche nelle giornate di pioggia o di umidità per proteggere i nostri capelli dall’odioso effetto crespo. Le tendenze la propongono in diversi colori pastello o terrosi e varie composizioni. Potremmo sceglierla in lana e pelliccia sintetica sui bordi, in cachemire o interamente di pelliccia sintetica.

Per abbinarla ad un cappotto elegante, si potrà optare per una texture più sottile, in nero, con il bordo in pelliccia. Magari si potrebbe scegliere un colore più forte che faccia da contrasto al colore del capospalla. Mentre, potremmo optare per la versione in lana più doppia, colore pastello o bianco, da mettere su di un piumino giornaliero. Insomma non avremo che l’imbarazzo della scelta per sentirci glamour anche al freddo.

