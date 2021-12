Per rendere un piatto perfetto o per rovinarlo in un attimo può bastare anche un solo ingrediente. In cucina, unire più sapori diversi è un’operazione estremamente importante, che richiede qualche abilità e un po’ di conoscenza. In casi come questo, però, l’aggiunta di un ingrediente può completamente stravolgere in buono il gusto.

Questo vale anche quando l’unione è tra materie prime del mare e altre della terra. Perciò, basta pasta con le vongole asciutta e insipida, ecco come cucinarla cremosa anche in bianco in soli 10 minuti con quest’aggiunta speciale.

Ingredienti per la pasta e vongole in bianco con asparagi croccanti (dosi per 4 persone)

400 grammi di linguine o spaghetti;

un chilogrammo di asparagi grandi;

un chilo di vongole veraci;

uno spicchio di aglio;

olio extravergine d’oliva q.b.;

un calice di vino bianco;

prezzemolo q.b.

La cottura e la preparazione di questo fantastico piatto

Per preparare questa pasta cremosissima occorrerà iniziare sbattendo e lavando le vongole per accertarsi di non avere sabbia nel piatto. In una padella larga e capiente, far rosolare l’olio extravergine e l’aglio e, poi, aggiungere le vongole tutte d’un colpo.

Per velocizzare la loro apertura, basterà coprire la padella con un coperchio. In genere, le vongole non impiegheranno più di pochi minuti prima della loro completa apertura. A questo punto, sfumare il tutto versando un calice di vino bianco direttamente in pentola. Aggiungere anche qualche rametto di prezzemolo o i suoi gambi.

Allora basta pasta con le vongole asciutta e insipida, ecco come cucinarla cremosa anche in bianco in soli 10 minuti

Dopo la completa apertura dei gusci, filtrare il liquido di cottura e sgusciare le vongole, mantenendone qualcuna intera per decorazione.

Lavare e tagliare gli asparagi per mantenerne solo le grandi punte, divise a metà. Spadellarle in olio e aglio nella stessa padella di cottura delle vongole.

Dopo qualche minuto, aggiungere anche l’acqua di cottura delle vongole e cuocere la pasta in acqua salata. A metà cottura, scolarla e aggiungerla alla padella con gli asparagi. Aggiungere acqua di cottura, se necessario. Mettere, in ultimo, anche le vongole e del prezzemolo tritato.

Impiattare a nido, coprire con il liquido di cottura, il pesce e gli asparagi e decorare con qualche vongola intera.

Ricordiamo, infine, che sono tantissime le persone che preparano più spesso il pesce durante questo periodo dell’anno. Lo dimostrerebbe anche questo primo piatto perla delle feste che sta spopolando più della lasagna e della pasta al forno.

