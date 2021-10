La pasta col tonno è forse uno dei piatti svuota dispensa più preparati in assoluto. È la classica ricetta da preparare quando si è stanchi, o quando non si ha voglia di cucinare piatti troppo elaborati.

Tuttavia, il tonno è un ingrediente che può essere utilizzato in tantissime altre ricette, anche piuttosto semplici e sfiziose. In questo articolo, infatti, vedremo come sia possibile realizzare questi due piatti con il tonno, senza rinunciare al gusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Basta pasta col tonno, ecco 2 ricette semplici e veloci per variare e scatenare la fantasia

Con la prima ricetta che vedremo oggi, realizzeremo delle gustosissime barchette con mousse di tonno.

Per prima cosa facciamo sciogliere 70 grammi di burro in un pentolino. Fatto ciò, prendiamo 8 fogli di pasta fillo sovrapposti, dai quali ritaglieremo 8 quadratini di circa 9×9 centimetri.

Ora prendiamo degli stampini a forma di barchetta. Imburriamo la base del primo stampino ed inseriamo un foglio di pasta fillo al suo interno. A questo punto dobbiamo imburrare la superficie di ogni foglio, ogni volta che sovrapponiamo quello successivo.

Una volta finito con i primi 8 fogli, ripetiamo lo stesso procedimento con gli altri quadratini.

Finito il procedimento, adagiamo un pezzetto di carta forno sugli stampini e versiamoci dei fagioli secchi. Cuociamo in forno preriscaldato a 200° per 20 minuti.

Nel frattempo, possiamo preparare una deliziosa mousse al tonno. Inseriamo in un mixer il tonno sgocciolato, 100 grammi di ricotta e 200 millilitri di panna fresca liquida. Possiamo aromatizzare con la scorza grattugiata di limone aggiungendo anche un po’ di peperoncino, per gli amanti del piccante. Frulliamo il tutto per ottenere un impasto omogeneo, che poi trasferiremo in una sac à poche da mettere in frigorifero.

Una volta cotte le barchette, togliamo la carta forno con i fagioli e lasciamo raffreddare. Dopo di che basterà estrarle dagli stampini, farcirle con la mousse e servirle.

Limoni ripieni

Per preparare i limoni ripieni con deliziosa crema al tonno e uova, bastano davvero pochi semplici passaggi.

Per prima cosa, inseriamo 2 uova in un pentolino con acqua fredda. Accendiamo il fuoco e, una volta raggiunto il bollore, preleviamole dopo circa 10 minuti.

Fatto ciò, priviamole del guscio e spostiamoci su un piano dove possiamo tritarle con un coltello.

Ora prendiamo 4 limoni, priviamoli della parte superiore e spolpiamoli della parte interna, avendo cura di raccogliere il succo e la polpa.

In una ciotola versiamo la maionese, il tonno sgocciolato, le olive e le uova tritate, sale e pepe. Mischiamo con un cucchiaio tutti gli ingredienti e riempiamo, con la crema ottenuta, i 4 limoni.

Quindi basta pasta col tonno, ecco 2 ricette semplici e veloci per variare e scatenare la fantasia. Possiamo servirli entrambi come antipasto o per deliziare il palato degli ospiti durante un aperitivo.