Il tronchetto di Natale è un dolce natalizio diffuso particolarmente nei Paesi del nord, dove ricorda la tradizione del ceppo di Natale, ma che ormai anche in Italia è diventato un classico. È un dessert gustoso e molto apprezzato da tutti, che si presta a svariate farciture, ed è ottimo per rendere ancora più gioiosa l’atmosfera festiva. Per concludere il cenone della vigilia o per festeggiare il nuovo anno, questo dolce è quindi perfetto ed andrà sicuramente a ruba.

Si tratta di un dessert tanto semplice da preparare e per il fatto che non necessita di cottura, è anche molto veloce. Per la preparazione della base servirà uno dei più tradizionali ed immancabili dolci del Natale: il pandoro. Sarà, infatti, questa l’occasione per trasformarlo in qualcosa di ancora più delizioso e scenografico. Basta, quindi, panettone o semplice pandoro, ecco un tronchetto di Natale pronto in 10 minuti e senza cottura che sarà un tripudio di gusto irresistibile.

Tutto l’occorrente

Ingredienti:

400 g di pandoro;

150 g di latte condensato;

200 g di panna fresca;

100 g di cacao amaro in polvere;

40 g di zucchero a velo.

Per guarnire:

400 g di mascarpone;

200 g di Nutella.

Oltre agli ingredienti, serviranno una sac à poche ed un beccuccio adatto a simulare le venature del legno.

Basta panettone o semplice pandoro, ecco un tronchetto di Natale pronto in 10 minuti e senza cottura che sarà un tripudio di gusto irresistibile: procedimento

In questa ricetta si andrà, dunque, a rivoluzionare il pandoro facendolo diventare un tronchetto di Natale pazzesco, che lascerà tutti senza parole per la bontà. Ma vediamo come procedere per la preparazione.

Sbriciolare il pandoro in una ciotola, metterlo in un mixer insieme al latte condensato e frullare a più riprese fino ad ottenere un composto omogeneo. Una volta preparato l’impasto, foderare una teglia con carta forno e stendere il composto con l’aiuto di un matterello fino a raggiungere circa un centimetro di spessore.

Terminata la base del tronchetto, montare la panna fresca rigorosamente fredda da frigorifero, unire lo zucchero a velo, il cacao amaro ed amalgamare per bene. Farcire la base con la crema e poi arrotolarla su se stessa, cercando di compattare il tutto con molta delicatezza. Il passo seguente è quello di sigillare il tronchetto con carta forno e lasciarlo riposare in frigo per almeno tre ore.

Prima di servirlo, preparare la crema per la guarnizione versando il mascarpone e la nutella in una ciotola ed amalgamandoli fino ad ottenere una consistenza compatta ed omogenea. A questo punto sistemare il tronchetto su un vassoio e riempire la sac à poche. Iniziare a guarnirlo distribuendo la crema lentamente sfruttando il lato lungo e facendo, grazie al beccuccio o anche all’uso di una forchetta, dei lievi solchi per simulare le venature del legno. Per decorarlo spargere dello zucchero a velo e posizionare formine come funghetti e fiori in pasta di zucchero o cioccolato per decorarlo. Servire e gustare!