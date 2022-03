Basta pallet e cassette della frutta per gli arredi in legno per esterni, usiamo questi originali materiali naturali

L’esterno della nostra casa è importante tanto quanto il suo interno, soprattutto per chi possiede un terrazzo o addirittura un giardino. Ecco perché ci interessa così tanto dare un aspetto armonioso e piacevole anche alle parti esterne e cerchiamo continuamente idee per arredarle.

Trattandosi di un ambiente scoperto, sarà necessario inserire degli elementi adatti a stare fuori e che si integrino bene con il paesaggio circostante. E non a caso i negozi più famosi o le grandi catene del fai da te offrono idee e complementi di arredo proprio mirati a questo. Tra i più gettonati ci sono sicuramente i bancali, detti anche “pallet”. Vengono utilizzati in molti casi per creare divani e tavolini o fioriere ideali per terrazzi, balconi o giardini. Oppure le cassette della frutta che spesso vengono riciclate unendole tra di loro per creare mobiletti porta vasi, soprattutto con piante grasse o aromatiche.

Ma ora basta pallet e cassette della frutta, ci sono molti altri oggetti in legno utili per creare arredi naturali ed originali, come ad esempio i tronchi. Hanno moltissime applicazioni e rispecchiano sicuramente un arredo più rustico e a contatto con la natura.

Li possiamo trovare e raccogliere con le nostre mani, magari facendo una gita tra i boschi, oppure su una spiaggia dopo una mareggiata. In questo caso avremo dei tronchi grezzi, di varie dimensioni, con forme inaspettate che potremo riadattare a ciò che più ci piace. Con questi tipi di legni si possono creare lampade artistiche, porta candele, svuota tasche, cornici per foto. Tutti oggetti che staranno benissimo nel nostro giardino o ad abbellire i nostri terrazzi.

Se siamo alla ricerca di qualcosa di più grande, invece, che faccia da complemento d’arredo vero e proprio, possiamo acquistare i trochi di legno in qualche negozio specializzato. Qui li troveremo con forme più lineari, ad esempio cilindrici o quadrati utili per creare degli sgabelli o dei tavolini. Se abbiamo lo spazio necessario, potremo addirittura utilizzarli per creare delle comode panchine, dei tavolini da picnic o delle fioriere grandi molto scenografiche.

La creatività non ha limiti con questi fantastici materiali naturali. Grazie al loro aspetto rustico, alle venature del legno che ne esaltano la naturalezza, riusciremo a dare ai nostri ambienti esterni un aspetto caldo ed accogliente in piena armonia con la natura.

L’unica cosa da ricordare, sarà di fare sempre un’accurata manutenzione al legno attraverso prodotti specifici che lo proteggano dalle intemperie, per assicurarci così che duri il più possibile.