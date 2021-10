L’estate è finita e lascia il posto al freddo. Ed è tempo di cambiamenti anche in giardino e sul balcone. Quindi ci prepariamo al cambiamento di temperatura con pacciamature e teli. A tal proposito consigliamo questo articolo su La cura delle piante da esterno durante la stagione fredda. Mentre le orchidee che avevamo spostato all’esterno riprendono il loro posto in casa. Magari hanno ancora qualche fiore di cui godere.

Tuttavia sentiamo il bisogno di qualcosa di più. Di una pianta diversa, che incanti con la sua bellezza e ci stupisca. In questo articolo sveliamo l’esistenza di una specie di rara bellezza. E non è nemmeno troppo difficile e dispendioso ottenerla. Diremo basta orchidee e piante grasse dopo aver scoperto questa straordinaria pianta ornamentale unica al mondo. Una volta acquistata non faremo altro che stupirci e stupire i nostri amici a ogni sguardo.

Un fiore o un’opera d’arte

La pianta di cui parliamo appartiene al genere delle Muehlenbeckia e conta circa 20 specie. Questa piante sono originarie del Sud America, dell’Australia e della Nuova Zelanda. In particolare, la Muehlenbeckia complexa viene dalla Nuova Zelanda e prende anche il nome di Wire Vine. Nonostante il suo nome coltivarla è semplice. Si tratta di una specie semi-perenne. Ha un portamento rampicante o strisciante e può arrivare a misurare 5 metri di lunghezza. È dunque perfetta per arricchire di verde un angolo della casa.

Le sue foglie sono piccole, delicate e hanno una forma rotondeggiante. Si aggrappano attorno a questi steli lunghi e sottili. Questi hanno una crescita molto rapida. Per questo alcune specie della stessa pianta vengono utilizzate per ricoprire pergolati o muretti. La muehlenbeckia è molto adatta alle zone costiere. Infatti, ama il vento e si adatta alla salsedine. Infatti si tratta di una specie molto resistente, che ha pochi problemi in termini di parassiti o malattie particolari.

Finora questa varietà non è stata molto utilizzata come pianta decorativa. I suoi fiori sono troppo piccoli per essere apprezzati da molti. Eppure sono proprio i fiori a rendere magica questa pianta.

La muehlenbeckia complexa fiorisce a metà estate fino al primo freddo. I suoi fiori sono piccoli e di colore bianco. Purtroppo non è per tutti apprezzare quella che si può ritenere una rarità. Infatti, questi piccolissimi fiorellini profumati sono composti di una sostanza gelatinosa. Al tatto sono lisci e gommosi. Poiché sono trasparenti, al loro interno si vedono dei piccoli semi neri. Chi possiede una di queste piante ha una bellezza in miniatura. Veder fiorire questi straordinari fiori di vetro è una gioia e una sorpresa.