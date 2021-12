Basta noiose scatole di cioccolatini, è questo il regalo perfetto da portare quando siamo invitati a casa di amici

A chi non è mai capitato di ritrovarsi all’ultimo momento nella corsia dei cioccolatini al supermercato in vista di una cena da amici? In questi casi, è buona educazione presentarsi a casa di chi ci ha invitato con un piccolo dono. Cioccolatini, bottiglie di vino e, in estate, il gelato sono senza dubbio le scelte più gettonate, e purtroppo anche le più banali. Ma in realtà, possiamo ravvivare la tradizione di portare un dono a casa di amici in maniera molto semplice e poco costosa. Non rivolgiamoci ai soliti doni noiosi, possiamo fare di meglio. Ecco quale dono sarà veramente apprezzato dai nostri ospiti e ci farà fare un figurone.

Ma di quale regalo stiamo parlando? Dimentichiamo cioccolatini e bottiglie di vino, il regalo veramente apprezzato dai nostri ospiti sarà un altro: si tratta di verdure o frutta fresca. Proprio così, dei prodotti sani e naturali saranno molto più apprezzati della solita scatola di cioccolatini. Ma non parliamo di prodotti qualunque, scegliamo dei frutti o delle verdure insolite, che probabilmente i nostri ospiti hanno mangiato solo di rado, o anche mai.

Scegliamo frutti esotici particolari o verdure strane

Immaginate la sorpresa quando i nostri amici riceveranno dei freschi e profumati frutti, o delle verdure che non hanno mai assaggiato prima. Insieme al dono, premuriamoci anche di cercare online qualche istruzione su come preparare il prodotto che abbiamo scelto, o qualche golosissima ricetta per stupire ancora di più i nostri ospiti. Ma dove possiamo procurarci della verdura particolare o dei frutti esotici?

Andiamo al mercato nei quartieri più multietnici della città

Un buon trucco per trovare i prodotti più interessanti, e per spendere molto meno che al supermercato, è recarsi al mercato cittadino. Se osserviamo con attenzione le bancarelle, senza alcun dubbio noteremo dei prodotti che non abbiamo mai mangiato prima, e che non abbiamo l’abitudine di comprare. Proviamo a chiedere al fruttivendolo qualche informazione sui frutti o sulle verdure più strane in vendita, e portiamone a casa un po’ per provare qualcosa di insolito e curioso. Sarà non soltanto un dono gradito, ma anche un ottimo argomento di conversazione a tavola.

