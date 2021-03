Basta noia in casa con questi consigli

La quarantena da Covid ci ha abituati a lunghe settimane reclusi all’interno delle mura domestiche. Memori delle peggiori settimane degli ultimi decenni, abbiamo imparato a consolarci e far passare meglio il tempo grazie alle più disparate attività.

Tanti ne hanno approfittato per ripulire il garage o per dare una nuova sistemazione al giardino. Molti altri hanno preferito destreggiarsi ai fornelli con la preparazione di mille ricette, fintanto da diventare cuochi stellati.

Abbiamo scoperto i pro i contro di godersi a pieno il proprio focolare domestico. I primi giorni della quarantena sono stati, si fa per dire, una benedizione. Un po’ di sano riposo inaspettato dopo lunghe settimane di lavoro.

Finita una sorta di euforia iniziale, pero’, ci siamo resi conto nel bene o nel male di quanto la casa diventi un posto angusto. Almeno a lungo andare. Ancora oggi, molti sono costretti a misure molto restrittive in tante aree del Paese. Per chi risiede nelle zone rosse, il rischio di annoiarsi in casa è all’ordine del giorno. Dunque, diciamo basta alla noia in casa con questi consigli pratici.

Live music in camera

Cosa vuol dire? Vuol dire fare un vero e proprio concerto online, da casa. Organizziamoci con i nostri amici per mettere in piedi un’esibizione casalinga da vere rockstar.

Pratica linguistica

Un’opportunità straordinaria offerta dalla quarantena è quella di poter apprendere una lingua. Ma è ancor di più la possibilità di metterla in pratica. Iscriviamoci a dei siti ad hoc per iniziare un tandem linguistico con una persona madrelingua collegata dall’altro capo del mondo.

Giochi di società

Quale momento migliore della quarantena per svagarsi un po’? uno dei modi migliori per rallegrarsi in casa tutti insieme è la condivisione delle abilità intellettuali nei giochi da tavola. Consigliamo Risiko per gli strateghi. Per un momento di vero disimpegno e di grandi risate collettive consigliamo invece di giocare a Taboo.

I grandi classici

La lettura e, in particolare, la letteratura sono un ottimo strumento per sfruttare il nostro tempo. Prendiamo il grande classico di sempre impolverato sullo scaffale e divoriamolo in pochi giorni.

Ecco, dunque, come dire basta noia in casa con questi consigli.