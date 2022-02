La primavera sta arrivando, quest’anno in anticipo rispetto agli anni scorsi. Con il clima anche la moda dell’abbigliamento cambia e rispecchia l’ambiente colorato e luminoso di questa stagione.

Se durante l’inverno a regnare sono i colori freddi, le tinte unite e opache, in primavera regnano altre sfumature. Colori caldi, lucidi e fantasie fiorite, ma anche tessuti luminosi e brillanti, si intonano perfettamente alla luce e alla natura che cambia.

Oggi vogliamo proporre una manicure da abbinare a questi colori primaverili, per un total look primaverile super alla moda. Dunque, vediamo perché dobbiamo dire basta nero, rosso e perlato e scopriamo quali sono i colori di tendenza per lo smalto da marzo in poi.

Come adattare il look alle stagioni

Quando le stagioni stanno per cominciare si nota subito come i colori nei negozi e sulle passerelle cambiano repentinamente.

Quest’anno, poi, si stanno imponendo tendenze molto definite. Forse per il desiderio di tornare alla normalità, ma i colori che vediamo in giro sono fortissimi e ad alta saturazione, spesso a tinta unita e in tessuti lucidi.

Se nell’abbigliamento si impone questa moda, anche nel make up e nella moda unghie si verifica qualcosa di simile.

Se d’inverno in molti hanno scelto colori classici ed eleganti come il rosso lacca, il nero e tutte le sfumature perlate del rosa e del beige, in primavera questi colori non sono così indicati. Per i loro toni freddi spegnerebbero un look e un make up più luminoso e caldo.

Basta nero, rosso e perlato, ecco i colori di tendenza per lo smalto della primavera

Le unghie sono una parte del corpo piccola che però rappresenta un particolare che chiama l’attenzione di chi ci guarda. Per questo andrebbero sempre curate con molta attenzione nella lunghezza e nello smalto indossato.

I colori che vogliamo proporre oggi sono gli stessi che sono apparsi e si stanno affermando nelle riviste di moda e nei social.

Abbiamo sicuramente il rosa fucsia in una sua variante meno fluo ma molto saturata. Questo colore è perfetto per le più giovani, per chi ha la carnagione chiara e chi non ha paura di osare. Perfetto per un outfit in tinta oppure colorato, questo colore è perfetto per cambiare.

Un altro colore è l’azzurro turchese: perfetto per chi ha la carnagione più scura e per le more, questo colore è versatile e si abbina con gli outfit più svariati.

Approfondimento

Questa manicure sgargiante è perfetta con questo abito di tendenza