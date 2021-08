In primavera e in estate la maggior parte delle persone cerca di sfruttare al meglio tutti gli spazi esterni che possiede. Difatti, se in inverno i balconi e i giardini tendono ad essere giustamente trascurati, quando arriva il caldo le cose cambiano. Le alte temperature ci permettono di passare più tempo in questi luoghi, dandoci la possibilità di mangiare e riposare all’aperto. Per questo motivo, ultimamente in moltissimi sono alla ricerca di idee in grado di donare al terrazzo, o al giardino, un’atmosfera piacevole e accogliente.

Idee semplici ma geniali

Per far ciò, ovvero trasformare lo spazio esterno in un luogo adatto per trascorrere il tempo da soli o con ospiti, bisogna affidarsi ad idee che si basino su intuizione e fantasia. Effettivamente, basta poco per rendere il terrazzo un luogo incantevole, serve solamente sapere come fare. A questo proposito, oggi andremo a svelare un ottimo metodo che ci permetterà di aggiungere un tocco di classe all’arredamento di questo luogo. Nel prossimo paragrafo andremo a scoprire di cosa si tratta.

Basta mezzo limone per rendere il balcone meraviglioso e invidiato da tutti i vicini

Dato che nella maggior parte dei casi si presenta come uno spazio ridotto, aggiungere un tocco elegante all’arredamento del terrazzo non è difficile. Bastano, infatti, poche mosse e pochi oggetti per ottenere un’atmosfera tutta nuova, in grado di stupire tutti. Come qualche tempo fa abbiamo visto tre ottime idee per arredare un terrazzo trasformandolo da piccolo ad accogliente, oggi vogliamo svelare un ulteriore segreto. Il quale, senza dubbio, sarà in grado di fare la sua parte.

Scopriamo infatti perché basta mezzo limone per rendere il balcone meraviglioso e invidiato da tutti i vicini. In pochi lo sanno ma il limone, se utilizzato come andremo a vedere, può trasformarsi facilmente in un bellissimo vaso per piccole piantine.

Difatti, tagliando in due l’agrume e rimuovendo la polpa da una delle due metà, potremo utilizzare quest’ultima come vaso. Bisognerà semplicemente inserire all’interno i semini della pianta che scegliamo di coltivare e riempire il tutto con del terriccio. Ripetendo l’operazione in base a quante piantine vogliamo mettere sul terrazzo ecco che, in pochi minuti, avremo creato un piccolo orto ordinato e comodo da curare.

Inoltre, grazie all’aroma emanato dalla scorza di questo delizioso agrume, tutto l’ambiente profumerà moltissimo. In quanto, non solo le piantine ma anche il vaso che abbiamo creato andrà a contribuire al buon odore. Come possiamo vedere si tratta di un metodo facilissimo da portare a termine ma che, al tempo stesso, ci donerà dei risultati duraturi e soddisfacenti.