Quando ci stiamo godendo un buon caffè o una tisana, non c’è niente di più fastidioso che aprire la zuccheriera per scoprire che lo zucchero si è raggrumato e solidificato. In questi casi ci tocca usare la forza bruta per rompere i grumi di zucchero e riuscire finalmente a zuccherare la nostra bevanda. Si tratta di un problema sempre fastidioso, e che può diventare imbarazzante se abbiamo ospiti in casa. Non fa un bell’effetto mettere in tavola davanti agli ospiti una zuccheriera con lo zucchero solidificato.

Ma niente paura, esiste una soluzione semplicissima per ovviare a questo inconveniente.

Basta mettere questo oggetto nella zuccheriera per impedire che si formino grumi di zucchero cristallizzato.

Lo zucchero forma grumi quando è troppo secco

I grumi di zucchero si formano quando l’umidità nella zuccheriera è troppo bassa, e i cristalli di zucchero tendono ad aderire l’uno all’altro. Questo problema è particolarmente frequente se utilizziamo lo zucchero di canna o lo zucchero non lavorato. Se dobbiamo rimediare in fretta a questo inconveniente, la soluzione più veloce è quella di mettere lo zucchero per pochi secondi nel microonde con uno scodellino d’acqua. Lo zucchero tornerà idratato in men che non si dica e potremo zuccherare subito la nostra bevanda.

Ma prevenire è meglio che curare, ed esiste un modo molto semplice per impedire del tutto la formazione di grumi.

Basta aggiungere un marshmallow

Per impedire che lo zucchero si indurisca e formi grumi esiste una soluzione semplicissima: basta mettere nella zuccheriera un marshmallow, e chiudere il coperchio.

Il marshmallow aiuterà lo zucchero a mantenere il giusto grado di umidità, e soprattutto non ne altererà il sapore, dato che il marshmallow stesso è composto per la maggior parte di zuccheri. Ecco il trucco geniale per impedire che si formino grumi all’interno della zuccheriera. Ora il nostro zucchero è pronto per essere usato in bevande o buonissimi dolci, come questa torta al cioccolato deliziosa e leggerissima.