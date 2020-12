Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il profumo del Natale in casa è quanto di più fiabesco esiste. Il Team di ProiezionidiBorsa aveva già illustrato come profumare casa con le spezie, in un suo precedente articolo. Con questi infusi di frutta e spezie da bollire sul fuoco, l’aria del Natale sarà ancora più viva. Basta mettere a bollire sul fuoco questi ingredienti per diffondere il profumo del Natale nell’abitazione.

Ecco di quali ingredienti munirsi

Per realizzare un primo infuso agli aromi di Natale, munirsi di qualche rametto di pino, delle bacche di cannella, qualche fetta di arancia e melograno. Mettere a bollire tutto a fuoco lento per circa una quarantina di minuti e attendere il diffondersi dei vari aromi lungo l’abitazione. Questo modo di profumare casa è estremamente naturale e sfrutta i potenti odori della natura. Ma l’elemento veramente particolare è che, così facendo, è possibile personalizzare gli aromi secondo i propri gusti. Se l’acqua sul fuoco evapora, basta aggiungerne qualche altro bicchiere per ravvivare gli odori.

Altri abbinamenti natalizi

Basta mettere a bollire sul fuoco questi ingredienti per diffondere il profumo del Natale e conquistare anche l’olfatto dei commensali. Ma esistono veramente moltissimi abbinamenti che hanno come unico limite esclusivamente il proprio gusto. Da sperimentare anche l’accostamento di anice stellato, chiodi di garofano, mandarino e finocchietto. Per un odore più blando, bollire qualche fetta di mela, delle mandorle, del rosmarino e qualche frutto di bosco.

Oppure spolverare un po’ di zucchero a velo nell’acqua, qualche goccia di limone, uvetta candita, zenzero e pistacchi. Sono tanti gli odori da mescolare, sfruttando il potere della frutta di stagione e delle spezie tipiche. Dopo aver bollito tutto e per evitare inutili sprechi, conservare l’acqua aromatizzata dopo averla filtrata. La si potrà inserire in piccole boccette all’interno delle quali lasciar cadere dei bastoncini di legno. Realizzare dei diffusori per l’ambiente fai da te non è mai stato così semplice.