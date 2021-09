Le melanzane sono uno dei contorni preferiti dagli italiani. Anzi, più che solo un contorno spesso rappresentano anche un piatto unico. Saporito e delizioso. Senza contare che la melanzana è una di quelle verdure con meno calorie in assoluto e più benefiche. Spesso però finiscono inserite in piatti e condimenti che elevano la quantità di grassi. Ecco allora che possiamo dire basta melanzane fritte troppo unte semplicemente con 1 ingrediente che abbiamo in casa. E a proposito di verdure benefiche ecco come perdere 5 kg in una settimana mangiando finocchio.

Quante calorie nelle melanzane fritte

Se potessimo scegliere una delle versioni più gustose in assoluto delle melanzane andremmo a prendere quelle fritte. Un’esperienza davvero unica per il palato, decisamente un po’ meno per la linea. Pensiamo infatti che 100 grammi di melanzane fritte portano in dote qualcosa come quasi 200 kcal. Diventa clamoroso il paragone se pensiamo che per la stessa quantità di prodotto, scottato sulla piastra, le calorie sono poco più di 60. In questi semplicissimi conti è presto spiegato perché per la nostra salute le melanzane fritte dovrebbero comparire sulla nostra tavola non troppo spesso.

Basta melanzane fritte troppo unte semplicemente con 1 ingrediente che abbiamo in casa

Tecnicamente le melanzane assorbono così tanto olio perché sono spugnose e tendono a trattenere la frittura. Come abbiamo visto sopra la differenza con quelle grigliate a livello calorico è davvero impressionante. Ma se volessimo comunque prepararle fritte, ecco che c’è un piccolo trucco della nonna che torna assolutamente utile. È l’uovo il protagonista del nostro cambiamento. Non il tuorlo, ma l’albume, che come spesso accade in cucina, spennellato sul prodotto, crea una patina difensiva.

Nel nostro caso ci basterà semplicemente spennellarlo una volta che avremo lavato e tagliato le melanzane per andarle a friggere.

La mitica parmigiana

Sicuramente quando parliamo di melanzane non possiamo evitare di cadere sulle mitiche melanzane alla parmigiana. Presentano delle succulente varianti regione per regione, ma rappresentano pur sempre un piatto tipico della nostra cucina. Ecco, per rimanere in tema di kcal che 100 grammi di melanzane alla parmigiana contengono circa 450 calorie. Anche qui parliamo decisamente di un piatto robusto. Se volessimo renderle più leggere, la prima cosa da fare sarebbe cuocere sulla piastra invece di friggere. Così facendo, come abbiamo visto nei rapporti calorici sopra, andremo praticamente a dimezzare il contenuto di calorie. Un altro suggerimento utile potrebbe essere quello di utilizzare la mozzarella light al posto di quella tradizionale.

