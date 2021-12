Manca davvero poco all’inverno e il suo freddo sta per diventare il protagonista principale delle nostre giornate. A soffrirne è soprattutto la nostra pelle che, se non ben idratata, rischia irritazioni e dolorose screpolature.

Una delle zone più esposte a questo problema sono, senza dubbio, le nostre mani. Esse subiscono i cambi repentini di temperatura, l’uso di disinfettanti, il vento dopo che si sono bagnate. Sono quindi costantemente stressate e per questo hanno bisogno di grande attenzione. Basta mani screpolate e ruvide grazie a queste creme fai da te ad idratazione profonda con ingredienti naturali.

I principali motivi, nel prepararle in casa, è la sicurezza di usare solo prodotti naturali e la grande soddisfazione di adoperare un prodotto tutto nostro.

Semplicità alla portata di tutti

Sicuramente per la preparazione di queste creme non serve assolutamente essere un cosmetologo. Tutto quello che ci serve è una semplice ciotola e un cucchiaio. Per quanto riguarda gli ingredienti, anche questi sono già presenti in quasi tutte le nostre case: miele, olio, zucchero sono solo un esempio.

Pronti a preparare queste salutari coccole per le nostre mani?

Quelle che vedremo sono due creme, una nutriente e l’altra esfoliante, inoltre vi spiegheremo come preparare un fantastico bagno d’olio.

Per la preparazione della prima crema ci occorrono 2 cucchiaini di olio di oliva, 2 cucchiai di panna fresca e 1 cucchiaino di miele. Inseriamo tutti e tre gli ingredienti all’interno di una ciotola e cominciamo ad amalgamarli, con un cucchiaio. Quello che dobbiamo ottenere è un composto omogeneo e liscio. Prendiamone una giusta quantità e cominciamo a massaggiarlo tra le mani. Dopo aver risciacquato il tutto con acqua calda noteremo subito la morbidezza delle nostre mani.

La seconda crema ha, come detto, un’azione esfoliante che rimuoverà la pelle morta dalle nostre estremità. Nel consueto contenitore mettere 2 cucchiai di olio ed 1 di zucchero semolato. Massaggiando le mani con questo prodotto, per poi risciacquarlo, daremo nuova vita alla nostra pelle.

Come ultimo suggerimento ecco un salutare bagno d’olio, che rigenera la pelle danneggiata delle nostre mani. In un pentolino aggiungiamo un bicchiere d’olio, un cucchiaino di miele e il succo di mezzo limone. Mettiamolo sopra un fornello a fuoco bassissimo in modo che si riscaldi leggermente. Ora trasferiamo il tutto in una ciotola, immergendoci, al suo interno, una biglia o una pallina. Mentre guardiamo la TV immergiamo le nostre mani, giocando con la biglia, in modo che le dita si strofinino l’una con l’altra. Dopo circa dieci minuti possiamo lavare via la nostra crema per notare subito il suo benefico apporto.