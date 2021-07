In estate, gli insetti sono molto invasivi, fastidiosi e delle volte anche pericolosi. Possono rovinarci il momento relax in giardino o disturbare il nostro sonno la notte.

In particolare, le zanzare sono un vero incubo. Per quel fastidioso ronzio che emettono e per le loro punture pruriginose.

Un insetto fastidioso che rovina le nostre serate

Le zanzare ci perseguitano di giorno e di notte, al buio e con la luce. Cerchiamo si scacciarle agitando le mani, ma ecco che loro agiscono velocemente. Lasciando su gambe e braccia, il segno del loro passaggio.

Di conseguenza, arriva un piccolo bruciore, e la necessità di grattarsi quella parte di pelle, tutto il giorno.

Una delle cause principali che determina la proliferazione delle zanzare in giardino è il ristagno di acqua.

Quindi, durante le annaffiature, controlliamo sempre di non aver lasciato acqua in eccesso nei vasi.

Anche il profumo di alcune piante aromatiche allontana questo insetto invadente. Un rimedio molto efficace è descritto in questo articolo dal titolo “Allontana vespe e zanzare questa pianta aromatica, ottima in cucina e per la salute“.

Basta maledette zanzare che pungono e ronzii fastidiosi nelle orecchie con questo rimedio naturale

Molti risolvono il problema delle zanzare comprando dei repellenti chimici, che non sempre sono tollerati dalla nostra pelle. Ma in realtà possiamo provare ad utilizzare un rimedio naturale.

Un olio, in particolare, ci viene in aiuto. L’olio di lavanda, che con il suo profumo poco tollerato dalle zanzare le allontana. Perfetto da diffondere in camera la sera. Non solo perché è odiato da questi insetti fastidiosi, ma anche perché la sua fragranza rilassante concilia il sonno.

Teniamo quest’olio sempre a portata di mano, perché è un ottimo rimedio naturale, per alleviare il fastidioso prurito da puntura di zanzara.

Quindi basta maledette zanzare che pungono e ronzii fastidiosi nelle orecchie con questo rimedio naturale.