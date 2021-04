Il sogno di tutte le donne è quello di avere delle ciglia folte e lunghe senza ricorrere al mascara due in uno. Purtroppo, però, non tutte hanno queste ciglia che sono sicuramente un simbolo di bellezza. Ognuno di noi ha delle ciglia diverse. Infatti, chi nasce con le ciglia molto sottili ricerca sempre dei metodi validi che possano aiutare ad infoltire le ciglia. C’è da dire anche che oltre al fattore genetico, incidono molto altri fattori come i cambiamenti stagionali, lo stress e tanto altro.

In commercio esistono tantissimi prodotti, dalle creme già pronte ai mascara due in uno che promettono sia di allungare le ciglia che un effetto di lunga durata. In realtà, in natura esistono dei metodi che possono rivelarsi degli ottimi alleati per avere le ciglia come le desideriamo.

Basta l’unione di questi due oli straordinari per avere ciglia sane e belle da far invidia alle amiche. Olio di mandorle e olio d’oliva

Incredibile ma vero, l’applicazione di due oli naturali ci aiuterà ad ottenere l’effetto desiderato ciglia lunghe, folte e ben nutrite. Come tutti i rimedi naturali, gli effetti non si vedranno dopo il primo utilizzo ma dopo un po’, per questo consigliamo sempre pazienza e costanza.

L’olio d’oliva serva ad irrobustire le ciglia man mano che lo si applicherà noteremo che appariranno più forti. L’olio di mandorle, invece, le nutre a fondo e inoltre gode di un profumo delicato che avvolge completamente il viso.

Applicazione

Basterà unire i due oli insieme e con l’aiuto di un pennello, dopo aver pettinato le ciglia, possiamo applicare il nostro composto naturale. Lasciamo in posa per almeno venti minuti e se l’olio non risulta abbondante e non dona quel effetto di unto possiamo anche non risciacquare. Per ottenere i risultati sperati, consigliamo di applicare questo metodo almeno due volte a settimana, l’ideale sarebbe quello di applicarlo prima di andare a dormire.

Dunque, basta l’unione di questi due oli straordinari per avere ciglia sane e belle da far invidia alle amiche.